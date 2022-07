Mario Erb LIVE: Drittliga-Routinier zum MTV München - „Es ist ein Schritt nach Hause“

Von: Sebastian Isbaner

MTV-München-Neuzugang Mario Erb im Live-Interview. © FuPa/Imago

Mario Erb wechselt aus Hoffenheim zurück in die Heimat zum MTV München. Was ihn zu seinem Wechsel bewegt hat, verrät er uns im Live-Interview.

München - Dass Fußballer im Alter von 30 Jahren oder älter eine Liga oder zwei nach unten wechseln, ist nichts Außergewöhnliches. Dass ein Ex-Profi aus der Regionalliga zurück in die Kreisliga wechselt allerdings schon. Der ehemalige Bayern- und Haching-Profi Mario Erb kehrt von der Reserve des TSG 1899 Hoffenheim in seine Heimatstadt zurück und schließt sich dem MTV München an.

Mario Erb: Sechs Einsätze in der 2. Bundesliga und 220 Partien in der 3. Liga

220 Einsätze in der 3. Liga und sechs Spiele in der 2. Bundesliga stehen auf dem Konto des 32-jährigen Innenverteidigers. Nun kehrt der ehemalige Spieler von Türkgücü München wieder in die Heimat zurück. Wir sprechen mit ihm über die Hintergründe seines Wechsels in die Kreisliga und seine lange Karriere im deutschen Profi-Fußball. Außerdem werfen wir mit ihm einen Blick auf die neue Saison und seine Ziele mit dem MTV München in der Kreisliga.

Das Live-Interview wird am 19.07. um 13:30 Uhr ausgestrahlt. Den Stream findet ihr auf Facebook, YouTube und auf FuPa Oberbayern.