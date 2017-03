Matchwinner im Derby: Evina dreht auf

Walter-Elf wieder Tabellenführer

FC Bayern (B-Junioren) - Der Derbysieg über den TSV 1860 hatte für die B-Junioren des FC Bayern einen angenehmen Nebeneffekt. Durch die Unentschieden der zuvor punktgleichen Konkurrenz aus Karlsruhe und Stuttgart eroberte die U17 des Rekordmeisters die Tabellenführung zurück.

Für die Junglöwen dagegen wird die Luft nach dem gestrigen 0:2 auf dem eigenen Kunstrasenplatz immer dünner. Zwar konnte dem Bayern-Nachwuchs eine Partie auf Augenhöhe abverlangt werden, der Rückstand zum rettenden Ufer aber wuchs durch die Derbypleite sieben Runden vor Schluss auf fünf Zähler an.

Der Unterschied zwischen den beiden Teams hatte dabei einen Namen: Franck Evina. Der kräftige Deutsch-Kameruner, seit vielen Jahren im Nachwuchs des Rekordmeisters ausgebildet, bereitete zunächst den Führungstreffer von Can Karatas exzellent vor (11.). Mit einem brillanten Freistoßtreffer aus gut 20 Metern, seinem 15. Saisontor, erzielte der 16-jährige Angreifer dann das 2:0 selbst (58.). Sein Trainer Tim Walter attestierte dem Rohdiamanten eine „sehr gute Leistung“. Auch zur Zielsetzung des Bayern-Nachwuchses wählte er klare Worte: „Natürlich ist es unser Anspruch, Erster zu werden.“ Auf dem Weg dahin aber erwartet der ehemalige Karlsruher, seit Sommer 2015 im Verein, eine Steigerung. „Momentan“, so Walter, „gefällt mir das nicht so gut, wir sind nicht bereit, alles zu investieren“, weshalb er „wieder die Grundtugenden“ einfordert. Für den Kampf um den Einzug in die Meisterschafts-Endrunde, für die sich nur der Tabellenerste qualifiziert, müsse er „wieder die Mentalität schüren“, was allerdings kein Problem des FC Bayern sei, sondern des Alters, wie der 41-Jährige betont. In den nächsten Wochen aber hat der U17-Trainer des FC Bayern zunächst eine ganz andere Aufgabe zu bewältigen. Stehen doch die Abschlussprüfungen an der Sportschule Hennef an, wo Walter derzeit den Lehrgang zum Fußballlehrer absolviert.

Sein Pendant Daniel Kaiser haderte derweil mit dem vergebenen Strafstoß von Nikolaos Gkasimpagiazov, der zuvor selbst von Thomas Rausch zu Fall gebracht worden war (64.). Immerhin hatte er auch nach dem 0:2 „kein Aufgeben gesehen“, weshalb der 41-Jährige sogar „relativ zufrieden“ war. Erst seit Anfang des Jahres im Amt aber musste der ehemalige Hachinger im dritten Spiel seine erste Niederlage hinnehmen, „Plan A“, wie er die Mission Klassenverbleib nennt, zu erfüllen, wird dadurch nicht leichter. Seine „Jungs“, so Kaiser, aber seien „nicht umsonst Fußballer“, dem Druck also gewachsen. Mit der im Derby gezeigten Leistung sollte dies keine „mission impossible“ sein.

