„Den treff‘ ich so auch nicht jeden Tag“: Maxi Berwein wird im letzten Saisonspiel zum Matchwinner

Von: Thomas Jank

Teilen

Maxi Berwein (Türkgücü München) wurde gegen Aubstadt einmal mehr zum Matchwinner © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Julien Christ

Drittligaabsteiger Türkgücü München gewann das letzte Spiel vor der Winterpause gegen TSV Aubstadt mit 1:0. Mann des Tages war Stürmer Maxi Berwein.

München – Im letzten Spiel vor der Winterpause kehrte Türkgücü München doch noch einmal in das Grünwalder Stadion zurück, weil in Heimstetten der Platz gesperrt war. Nach zwei Siegen in Serie fuhr die Kayabunar-Elf auch gegen den TSV Aubstadt vor der Winterpause noch einen Sieg ein.

Die Münchener waren von Anfang an die bessere Mannschaft, nur der Treffer blieb aus. Torjäger Maxi Berwein erlöste Türkgücü in der 39. Minute mit einem sehenswerten Linksschuss. Im Interview mit FuPa sagt er nach dem Spiel: „Wir hatten das eindeutige Chancenplus, treffen dann – natürlich auch mit ein bisschen Glück – zum 1:0. Den Ball treff‘ ich so auch nicht jeden Tag, ich freue mich aber natürlich riesig über das Tor.“

Berwein sah den Gegner als „Mannschaft, die auf Augenhöhe agiert hat und viel spielerisch lösen wollte. Letztendlich waren sie aber trotz ihrer Ballstärke einfach zu harmlos vor der Kiste.“ Alles in allem war es aus seiner Sicht ein guter Auftritt seiner Mannschaft und der Sieg „auf jeden Fall verdient.“ Der Torschütze sieht die Partie insgesamt auch für den neutralen Zuschauer als „ansehnliches und spannendes Spiel“.

Türkgücü München: Durch Niederlage von Bayern II jetzt Tabellenfünfter zur Winterpause

Der Sieg bringt der Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar Tabellenplatz fünf zur Winterpause – auch weil man durch die Niederlage der kleinen Bayern gegen Aschaffenburg noch an der Seitz-Elf vorbeiziehen konnte. Die Chance auf den Aufstieg ist trotzdem gering, zu stark sind die Würzburger Kickers und die SpVgg Unterhaching. Berwein ist trotzdem zuversichtlich: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und den Platz oben festigen – vielleicht sogar noch ein, zwei Plätze nach oben klettern“.

Eine gute Nachricht gibt es schonmal für die Mannschaft. Trainer Alper Kayabunar verlängerte seinen Vertrag bei Türkgücü München bis 2025 – sein Ziel ist es, in den Profibereich zurückzukehren.

„Es freut sich jeder jetzt erstmal, dass er den Fußball nicht mehr sehen muss“

Jetzt ist aber Winterpause in der Regionalliga Bayern. Der Stürmer sagt: „Es freut sich jeder jetzt erstmal, dass er den Fußball nicht mehr sehen muss. Wir fangen dann aber auch relativ zeitig mit Läufen an, für die Ausdauer. Ab Mitte Januar starten wir in die Vorbereitung rein, das wird dann wieder intensiver.“ Am 24. Februar geht es für das Team rund um Torjäger Maxi Berwein gegen den Tabellenzweiten FC Würzburger Kickers dann auch in der Liga weiter. (Thomas Jank)