Türkgücü München-Neuzugang Moritz Müller: „Wir wollen keine Durchschnittsmannschaft sein“

Von: Michel Guddat

Teilen

Moritz Müller war mit starken 30 Treffern der beste Torjäger in der Bezirksliga Oberbayern Süd und gewann damit die 15 Kästen Erdinger Weißbier. © MG/ 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Plötzlich drei Ligen höher aktiv: Für Moritz Müller beginnt nach dem Wechsel vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen zu Türkgücü München das Abenteuer Regionalliga.

München – „In meinem Alter habe ich ein solches Angebot nicht mehr erwartet“, erzählte der 24-jährige Stürmer im Interview mit Fussball-Vorort. „Gerade, wenn man sieht, wie gut die Jungs mit 18 oder 19 Jahren mittlerweile sind“. Nach dem Wechsel von Landesliga-Aufsteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen zu Türkgücü München war es am vergangenen Samstag dann so weit: beim bitteren 1:1 im Auftakt gegen den FC Augsburg II durfte Moritz Müller ein paar Minuten Regionalliga-Luft schnuppern.

Möglichst viel Einsatzzeiten in der kommenden Saison zu bekommen ist auch das große Ziel von Müller. „Ich werde mein Bestes geben und das Maximale herausholen“, gibt sich der Neuzugang kämpferisch. Am Ende sei es dann der Trainer, der die Entscheidung treffe. Gerade in der Offensive verfügt Trainer Alper Kayabunar über enorm viel Qualität. Zuletzt sicherte sich Türkgücü München die Dienste von Halit Yilmaz (Pipinsried) und Serhat Imsak (St. Pauli II).

Tempo, Passqualität, Laufwege – Moritz Müller in der Gewöhnungsphase

Als einziger Neuzugang aus einer unteren Liga weiß Müller um die große Chance, die sich ihm mit dem Wechsel geboten hat. „Ich will ein Spieler sein, der der Mannschaft hilft, und nicht nur Ergänzungsspieler“. 30 Tore in der vergangenen Saison für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen zeigen, dass der Angreifer weiß, wo das Tor steht. Mit Kampf und Wille will er sich beweisen und den großen Schritt meistern.

„Jeder Pass muss kommen“, beschrieb es Müller, angesprochen auf die größten Herausforderungen bei seinem neuen Verein. „Die Passqualität im Training, das Tempo, die vielen Details bei Laufwegen“. All das kannte er bei seinen bisherigen Stationen so noch nicht.

„Noch nie in so einem Stadion, auf so einem Rasen gespielt“ – Müllers Vorfreude ist riesig

Nach dem ersten Highlight gegen den FC Augsburg II folgt das Flutlichtspiel am Freitagabend um 19 Uhr gegen den FC Bayern II. „Hört sich geil an und wird ein geiles Gefühl“, erzählte Müller. „Ich habe noch nie in so einem Stadion, auf so einem Rasen gespielt“. Die Vorfreude beim Offensivspieler ist riesig.

Auch die Saisonziele seines neuen Vereins Türkgücü München formuliert der Goalgetter selbstbewusst. „Wir wollen keine Durchschnittsmannschaft sein“. Zeigen die Jungs von der Heinrich-Wieland-Straße Woche für Woche die Qualität, die unbestritten in der Mannschaft steckt, so kann der Verein sicher eine gute Rolle in der Regionalliga spielen.

Torschützenkönig 2022/23: 15 Kästen Erdinger Weißbier gehen an den 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Mit satten 30 Toren in der vergangenen Saison war Moritz Müller ein wichtiger Bestandteil für den Aufstieg des 1. FC Garmisch-Partenkirchen in die Landesliga. Der damit verbundene Gewinn der 15 Kästen Erdinger Weißbier als bester Torjäger in der Bezirksliga geht als Dank an seinen Ex-Verein. Für Müller eine Selbstverständlichkeit, der sich glücklich schätzte, „mit super Mitspielern zu spielen, die genau wussten, wie sie meine Stärken einsetzen“.

Er selbst werde bei kommenden Heimspielen der Weiß-Blauen sicher vorbeischauen und „die alten Freunde anfeuern“. Die Garmischer besitzen „viel Potenzial“ - Müller traut ihnen auch in der Landesliga viel zu. Sowohl für ihn als auch für seinen Ex-Verein beginnt ein neues Abenteuer in einer höheren Spielklasse. (Michel Guddat)