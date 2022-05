Orhan Akkurt netzt in der Bezirksliga: Spontaner Einsatz im Abstiegskampf

Von: Moritz Bletzinger

Orhan Akkurt: Jubelte am Wochenende für und mit dem SV Waldperlach. © A.-Foto: Imago/Lackovic

Der SV Waldperlach hat den Deckel drauf gemacht: Klassenerhalt gegen den TSV Bad Endorf. In der Schlussphase zog Trainer Kopp ein Ass aus dem Ärmel: Orhan Akkurt.

Waldperlach - Der SV Waldperlach hat die große Chance genutzt. Gegen den TSV Bad Endorf siegte die Elf von Trainer Florian Kopp mit 3:0 und machte dadurch den Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost zwei Spieltage vor Schluss perfekt. Und hat sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Für die vorentscheidende Partie fehlte dem SV Waldperlach allerdings Stürmer Luca Manusci. Er war die Woche zuvor gegen den SV Saaldorf mit glatt Rot vom Platz geflogen.

SV Waldperlach zaubert Orhan Akkurt aus dem Hut: Ex-Regionalliga-Spieler trifft zum Klassenerhalt

Als Ersatzmann zog Florian Kopp einen Kracher aus dem Hut: Orhan Akkurt (zuvor als Spieler unter anderem bei FC Ismaning, Türkgücü München, SV Heimstetten). 18 Monate hatte der ehemalige Regionalliga-Spieler nicht mehr selbst gekickt. Seine Zeit beim FC Ismaning endete damals mit der Corona-Pause, seitdem ist der 36-Jährige als Trainer aktiv.

Akkurt hat aber auf dem Platz nichts verlernt: In der 77. Minute eingewechselt, machte er kurz vor Schluss das 3:0 und damit endgültig den Deckel auf den Klassenerhalt.

Orhan Akkurt spielt für SV Waldperlach: Nach Trainer-Aus beim SV Pullach steht er wieder selbst auf dem Platz

„Ich wurde spontan gefragt“, berichtet der erfolgreiche Joker, „Stürmer Manusci war gesperrt, also bin ich eingesprungen und habe eben gemacht, was ich kann.“ Der Weg zu Akkurt ist für den SV Waldperlach kurz. Er trainiert seine Kinder in der Bayerischen Fußballakademie, die mit dem Verein kooperiert.

Akkurt ist deshalb Mitglied und der Pass wurde schnell ausgestellt. Kommen jetzt mehr Einsätze dazu? „Am Samstag bin ich auf jeden Fall nochmal dabei, beim Nachholspiel am Mittwoch vielleicht auch“, verrät Akkurt, „wenn ich Zeit habe, spiele ich gerne mit. Aber als Jugendtrainer habe ich schon auch nicht wenig zu tun.“ Ende April war Akkurt als Chefcoach des SV Pullach entlassen worden, etwas mehr Zeit, um selbst zu kicken, hat er seitdem. (moe)