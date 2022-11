Pyro und Raketen – Aubing-Fans zündeln wegen Flutlicht-Panne: „Diesmal sorgen wir für Licht“

Von: Boris Manz

Pyro bei eiskalten Temperaturen: Die mitgereisten Fans „pushten“ nach Angaben des Trainers ihren SV Aubing. © fkn

Am Donnerstagabend gastierte der SVA in Deisenhofen. Die angereisten Aubinger-Fans reagierten mit einem Spruchband und einer Pyro-Show auf die Flutlichtpanne im Oktober.

München – Pyro, Gesänge und ein großes Spruchband. Die Fans des SV Aubing sorgten beim wichtigen Abstiegskracher in Deisenhofen ordentlich für Stimmung. Unter mithilfe der vom BVV streng verbotenen Feuerwerkskörper. Trainer Patrick Ghigani ist aber dankbar für den Support: Der Mannschaft hätten die mitgereisten Fans enorm geholfen.

SV Aubing: Feuerwerk und Pyro-Show sorgen für Unterbrechung

Ende Oktober fand die Partie das erste Mal auf dem Deisenhofener Kunstrasen statt und nach 76 Minuten führte der Gast mit 1:0. Plötzlich fiel das Flutlicht aus und Schiedsrichter Luca Schulze musste das Spiel abbrechen. Im Anschluss entschied das Sportgericht, die Partie zu wiederholen.

Im Rückspiel entwickelte sich ein rassiges Duell. „Wir wollten unbedingt holen, was uns gehört“, betont Trainer Patrick Ghigani. Nach zwei Elfmetern in Halbzeit eins ging es mit einem Unentschieden in die Pause. Die zweite Halbzeit war sogar noch hitziger: Mehrere Karten und Zeitstrafen – am Ende holten die Aubinger in einem „Kampfspiel“ drei Punkte. „Das war alles andere als ein Freundschaftsspiel. Zwei direkte Konkurrenten, Flutlicht und dann die Vorgeschichte im Hinspiel“, argumentiert Ghigani.

SVA-Coach Ghigani: Aubinger Fans „pushen unsere Mannschaft immens“

Schiedsrichter Manuel Müller unterbrach die Partie kurzzeitig, um zu verhindern das Raketen auf dem Spielfeld landen. © fkn

Doch nicht nur auf dem Rasen war ordentlich Feuer in der Partie. Die Aubinger Fans sorgten mit Raketen und Pyros für eine Lichter-Show. Da das Feuerwerkspektakel vom BFV strikt verboten ist, unterbrach Schiedsrichter Manuel Müller in der 76. Minute die Partie.

Laut Ghigani stand ein erneuter Spielabbruch aber nicht zur Debatte. SVA-Vorstand Bernd Roth sei zu den Gästefans gegangen und bat darum, die Raketen nicht zu nah am Spielfeld zu zünden. Die GWA (Fangruppe des SV Aubings) hätte darauf verständnisvoll reagiert.

Den Auswärtssupport bezeichnete Ghigani im Anschluss als „einzigartig“ und „überragend“. „Bei den Temperaturen? In der Bezirksliga? Die GWA pusht unsere junge Mannschaft immens.“ Gerade für die vielen jungen Spieler sei der Support etwas Großartiges.

SV Aubing: Spruchband und Pyro als Reaktion auf den Spielabbruch

Doch nicht nur mit Pyro und Raketen machten die Auswärtsfahrer auf sich aufmerksam. Mit einem Spruchband sorgte die GWA zusätzlich für Aufsehen. In Großbuchstaben stand auf einem Spruchband: „Diesmal sorgen wir für Licht“ – zusammen mit dem Pyro eine Anspielung auf das abgebrochene Spiel Ende Oktober. Zum Glück für den SVA verzichtete der Schiedsrichter darauf, die Partie abzubrechen. (Boris Manz)

Mehrere Banner schmückten den Auswärtsblock des SV Aubing. © fkn