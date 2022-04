„Harter Schlag“: Bayreuth zerschmettert Bayerns Traum - Nächstes Jahr wird‘s nicht einfacher

Abprallende Bayern: Armindo Sieb (re.) im Luftduell gegen Bayreuths Torschützen Stefan Maderer. © Imago

Mit einem in dieser Deutlichkeit nicht zu erwartenden 4:0-Sieg über den FC Bayern II sicherte sich die SpVgg Bayreuth am Ostermontag fast schon sicher den Aufstieg in die 3. Liga.

München – Die Meisterschaft ist entschieden. Zwar haben die Münchner noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, elf Punkte Vorsprung aber werden die so stabilen Oberfranken, die 13 der letzten 14 Partien gewannen, in den letzten sechs Partien nicht mehr verspielen.

Dabei hatte die SpVgg Unterhaching am Gründonnerstag noch einmal für Spannung gesorgt, indem sie Bayreuth beim 2:2 zwei Zähler abknöpfte. Damit war die Bayreuth, mit einem Spiel mehr, mit nur acht Punkten Vorsprung in das Gipfeltreffen gegangen. Ein Sieg der „Bayern-Amateure“, die bis dahin alle sechs Spiele in diesem Jahr für sich entschieden hatten, hätte also das Meisterschaftsrennen noch einmal geöffnet. Mit diesem souveränen Erfolg aber untermauerten die Oberfranken, dass sie als bester bayerischer Regionalligist der Saison 2021/22 völlig verdient in die 3. Liga aufsteigen. Wichtige Zähler im Kampf um den Ligaverbleib verbuchten indes sowohl der FC Pipinsried als auch der SV Heimstetten.

SpVgg Bayreuth - FC Bayern II 4:0 (3:0) – „Das war ein harter Schlag heute“, räumte Bayern-Coach Martin Demichelis nach dem Abpfiff ein. Von Beginn an lief seine Mannschaft nur hinterher, bereits nach 25 Minuten stand es 3:0. Zu keinem Zeitpunkt schienen die kleinen Bayern der Situation gewachsen, Bayreuth präsentierte sich reifer, zielstrebiger und selbst spielerisch überlegen. Auch Demichelis erkannte ohne Umschweife an, dass die Platzherren „deutlich besser“ gewesen seien. Umso bitterer, dass drei der vier Treffer auf das Konto von Ex-Löwen gingen: Ivan Knezevic (6.), Nicolas Andermatt (26.) und Markus Ziereis (57.), das 2:0 steuerte Stefan Maderer bei (21.). Immerhin herrscht damit Planungssicherheit, der FCB-Nachwuchs wird den direkten Wiederaufstieg verpassen und auch in der kommenden Spielzeit nur Regionalliga spielen. Leichter wird es dann nicht: Neben der Konkurrenz aus Schweinfurt und Unterhaching kommen aus der 3. Liga Türkgücü und voraussichtlich Würzburg hinzu, zudem steigt der Meister in der kommenden Saison, anders als in dieser, nicht direkt auf.

SpVgg Unterhaching - SpVgg Bayreuth 2:2 (1:0) – Die Hachinger blieben zum fünften Mal in Serie ungeschlagen und bestätigten den Aufwärtstrend der letzten Wochen. Es gab am Gründonnerstag von den 1500 Zuschauern im Sportpark viel Beifall, denn das Team von Trainer Sandro Wagner zeigte einen couragierten Auftritt, belohnte sich aber nicht ganz wegen zweier Patzer in der Schlussphase. Christoph Ehlich (23.) und Patrick Hobsch (mit seinem 25.Saisontor in der 74. Minute) sorgten für die 2:0-Führung. „Wir haben gegen die beste Mannschaft der Regionalliga trotz großer personeller Probleme eine gute Leistung gezeigt, hätten mehr Tore machen müssen, aber in der Schlussphase waren wir zu grün und zu brav und mussten deshalb noch den unnötigen Ausgleich kassieren“, meinte Wagner, der insgesamt sieben Akteure ersetzen musste. Zudem zog sich Kapitän Markus Schwabl im Duell mit dem Spitzenreiter einen Muskelfaserriss zu und fällt ebenfalls länger aus. „Jetzt müssen eben unsere jungen Spieler einspringen“, erklärte Wagner.

FC Pipinsried - Viktoria Aschaffenburg 3:3 (1:2) – Zuletzt blieb bei Pipinsried sogar die Ersatzbank leer und Trainer Andreas Pummer war verzweifelt ob der personellen Probleme. „Wir brauchen dringend noch einige Punkte, um da unten rauszukommen“, meinte der Coach, der in der kommenden Saison den Bayernligisten FC Deisenhofen trainieren wird. Beim Duell gegen Aschaffenburg zeigte der „Dorfklub“ aber große Moral. Nach 70 Minuten lag Pipinsried mit 2:3 im Rückstand und die nächste bittere Niederlage schien sich anzubahnen. In der langen Nachspielzeit sorgte Jakob Zitzelsberger mit einem Flachschuss aber doch noch für das hochverdiente Remis. „Die Mannschaft hat nie aufgesteckt und sich diesen wichtigen Punkt redlich verdient“, freute sich Pummer.

SV Heimstetten - SV Wacker Burghausen 1:0 (1:0) – Nachdem die komplizierte Auftaktphase gegen stark aufspielende Gäste schadlos überstanden war, fand der SVH immer mehr Zugriff auf die Partie. Dank des goldenen Treffers durch Lukas Riglewski (33.) feierte Christoph Schmitts Mannschaft am Ostermontag, nur wenige Tage nach dem 4:3-Erfolg über Schlusslicht TSV 1860 Rosenheim, den zweiten immens wertvollen Heimsieg in Folge. „Das gibt natürlich Auftrieb“, resümierte der 36-Jährige zufrieden, nach dem Wiederanpfiff habe sein Team „kompakt verteidigt“ und so die drei Punkte behalten. Obgleich der SVH damit die Abstiegszone hinter sich ließ und fünf der letzten sechs Saisonspiele im eigenen Stadion austragen kann, geht Schmitt dennoch davon aus, dass „es wieder bis zum letzten Spieltag gehen wird“. Alles andere wäre auch untypisch. (Klaus Kirschner/Matthias Horner)