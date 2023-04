Regionalliga Bayern: Ibrahimovic rettet Bayern II einen Punkt, Haching unbeirrt auf Meisterkurs

Von: Robert M. Frank

Der FC Bayern II holte nach einem Rückstand noch einen Punkt gegen Fürth. © IMAGO/Sportfoto Zink / Alexander Schlirf

Zwei Absteiger stehen nun in der Regionalliga Bayern fest. Türkgücü und der FC Bayern II spielen jeweils Remis. Die SpVgg Unterhaching gewinnt weiter.

München – Spitzenreiter Unterhaching gibt sich in Ansbach keine Blöße. Für Bayern II und Türkgücü reicht es in umkämpften Partien jeweils zu Unentschieden. Heimstetten muss ebenso wie Pipinsried den Gang in die Bayernliga antreten. So lief das Wochenende in der Regionalliga.

SpVgg Ansbach - SpVgg Unterhaching 0:2 (0:1). – Unbeeindruckt von den Diskussionen über die Lizenzierung und die künftige Ligazugehörigkeit setzte der Tabellenführer seinen Siegeszug fort. Jetzt fehlen nur noch sieben Punkte aus fünf Partien, um die Meisterschaft perfekt zu machen. In Anspach hatten die Schützlinge von Trainer Sandro Wagner zwar alles im Griff, mussten sich aber in Geduld üben und hart um den Erfolg kämpfen. Christoph Ehlich (15.) brachte den Favoriten in Führung, doch dann kam es vor fast 1900 Zuschauern zu einem offenen Schlagabtausch. Mit seinem 24. Saisontor zum 0:2 sorgte Patrick Hobsch für die Vorentscheidung (78.). Sehr zur Freude von Wagner: „Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel, der Gegner nicht einfach zu bespielen. Es war ein gutes Regionalligaspiel vor großer Kulisse. Wir wollen unseren erfolgreichen Weg auch in den nächsten Spielen fortsetzen.“ (kik)

FC Bayern II holt dank Arijon Ibrahimovic einen Punkt gegen Greuther Fürth II

Greuther Fürth II - FC Bayern II 1:1 (1:0). – Die bittere 0:1-Niederlage in der Vorwoche gegen Rain konnten die kleinen Bayern nicht ganz wiedergutmachen, verbesserten sich aber zumindest gegenüber dem 2:4 im Hinspiel gegen Fürth. Gegen die zuletzt formstarken „Kleeblättler“ kamen die Gäste über Yusuf Kabadayi (3.) zunächst zu einer guten Chance. Im Anschluss konnten sich die Münchner gegen überlegene Hausherren bei Torwart Johannes Schenk bedanken – mit drei starken Paraden verhinderte der Keeper einen drohenden Rückstand. Beim Schuss von Sidney Raebiger zum 1:0 für die Fürther war Schenk allerdings machtlos (42.). In der zweiten Halbzeit wachte der FCB II auf und belohnte sich mit dem 1:1 durch Arijon Ibrahimvic (72.). „Die Jungs haben den Kampf angenommen, das ist absolut positiv zu bewerten“, sagte ein nicht unglücklich wirkender Trainer Holger Seitz. (rmf)

Türkgücü München - SV Viktoria Aschaffenburg 0:0. – In dem auf Donnerstagabend ins Grünwalder Stadion vorgezogenen Spiel mussten sich die Münchner mit einer Nullnummer begnügen. Türkgücü hatte dabei gegen überlegene Gäste zunächst Glück, dass Torwart Johann Hipper mit einer starken Parade das 0:1 verhinderte (8.). Auf der Gegenseite vergab Maximilian Berwein allein vor dem Gäste-Torwart die beste Chance für die Heimelf (34.). In der zweiten Hälfte wurde lediglich die Schlussphase noch einmal interessant: Sowohl der eingewechselte Münchner Masaaki Takahara (76., 90.+2) als auch die Gäste vergaben die sich bietenden Chancen auf den Lucky Punch allerdings. „Im Großen und Ganzen geht das Unentschieden in Ordnung“, zog Trainer Alper Kayabunar Bilanz. Eine Personalie stimmt Türkgücü derweil Zuversicht für die kommende Saison: Nach Ünal Tosun und Kevin Hingerl hat nun auch Vizekapitän Christoph Rech seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben. (rmf)

Die Hachinger bleiben nach dem 2:0-Erfolg auf Meisterkurs. © Sven Leifer

Würzburger Kickers - SV Heimstetten 3:0 (1:0). – Der SVH spielt nächste Saison in der Bayernliga – das steht nun auch rechnerisch fest Nach der Niederlage beim Tabellenzweiten Würzburg liegt das Schlusslicht bei fünf verbleibenden Spielen uneinholbare 17 Punkte hinter den Relegationsplätzen. Dass der Heimstettner Abstieg somit besiegelt ist, habe er nach der Partie gegenüber der Mannschaft kurz angesprochen, berichtete Trainer Christoph Schmitt: „Aber es war ja schon zu erwarten, so wie die letzten Wochen gelaufen sind.“ Dabei hatten sich die Gäste in Würzburg ordentlich verkauft, wenngleich der Sieg der Kickers verdient gewesen sei, so Schmitt. Seine Elf geriet nach 21 Minuten in Rückstand und kam ihrerseits erst im zweiten Durchgang und nach dem 0:2 von Saliou Sané gefährlich vors Tor. Doch sowohl Meriton Vrenezi als auch Mohamad Awata vergaben je eine gute Chance. Und so blieb Heimstetten an diesem Nachmittag ohne Treffer, während Würzburgs Dardan Karimani eine Viertelstunde vor Schluss noch den 0:3-Endstand besorgte. (ps)