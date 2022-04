Schnee-Chaos in der Regionalliga Bayern: eine Chance für die kleinen Bayern

Blick nach oben: Trainer Demichelis und die kleinen Bayern wollen näher an Bayreuth ran. © IMAGO/Germann/ Eibner-Pressefoto

Nur eine Partie konnte an diesem Wochenende, an dem der Winter noch einmal nach Bayern zurückkehrte, in der Regionalliga Bayern ausgetragen werden.

München – Die Reserve des 1. FC Nürnberg und Wacker Burghausen trennten sich dabei 2:2. Heute Abend (19 Uhr) wird voraussichtlich noch ein zweites Spiel hinzukommen. Im Grünwalder Stadion, das anders als die meisten Spielstätten der bayerischen Regionalliga immerhin mit einer Rasenheizung ausgestattet ist, empfängt der FC Bayern II den 1. FC Schweinfurt 05.

Während die Unterfranken nach der Entlassung Tobias Strobls mit Co-Trainer Jan Gernlein als Interimscoach anreisen, geht es für Martin Demichelis‘ kleine Bayern vor allem darum, den Anschluss an Tabellenführer SpVgg Bayreuth zu halten. Obwohl auch die Partie der Oberfranken am Samstag in Pipinsried abgesagt werden musste, konnte der Spitzenreiter seinen Vorsprung an der Spitze durch den 4:0-Heimerfolg am vergangenen Dienstag im Nachholspiel gegen den FC Augsburg II auf satte 13 Punkte ausbauen.

Angesichts von zwei weniger absolvierten Spielen und des noch ausstehenden direkten Duells am 18. April allerdings ist der Zug für die Münchner noch nicht endgültig abgefahren. Um das Ziel direkter Wiederaufstieg noch zu erreichen, ist ein Sieg heute Abend jedoch Pflicht. Auch wenn hinter der Form ein kleines Fragezeichen steht: Fast drei Wochen hatten die „Bayern-Amateure“ zuletzt wegen etlicher Länderspielabstellungen pausiert. Immerhin: alle drei bisherigen Spiele in diesem Jahr konnten gewonnen werden.

Der FC Pipinsried indes hätte ganz gerne dem souveränen Tabellenführer SpVgg Bayreuth ein Bein gestellt. Doch auch diese Partie musste wegen schlechter Bodenverhältnisse abgesagt werden. Für Manager Tarik Sarisakal gab es eine weitere schlechte Nachricht: So wollte der „Dorfverein“ bereits den neuen Trainer und Nachfolger von Andreas Pummer (wechselt zum FC Deisenhofen) vorstellen. Doch Hannes Sigurdsson, derzeit noch in Deisenhofen unter Vertrag, machte zuletzt einen Rückzieher und tendiert angeblich zu einem Wechsel nach Burghausen. „Wir hatten bereits seine mündliche Zusage, aber er hat sich leider anders entschieden. Damit geht die Suche nach einem Trainer für die kommende Saison noch einmal weiter“, erklärt Sarisakal.

Rehabilitation für die jüngste 2:4-Pleite in Rain wollte dagegen der SV Heimstetten betreiben. Doch auch das Kellerduell bei der Reserve Greuther Fürths, trainiert von Petr Ruman – in dieser Saison auch schon Trainer des nun insolventen Drittligisten Türkgücü – fiel der Witterung zum Opfer. Als Vorteil könnte sich dabei immerhin erweisen, dass Heimstettens Coach Christoph Schmitt nun im Gastspiel am kommenden Samstag in Aubstadt wieder auf den ein oder anderen verletzten Abwehrspieler zurückgreifen kann, der am Wochenende ausgefallen wäre.

Entscheidende Wochen stehen den Kichheimern ohnehin bevor, alleine im April stehen noch fünf Begegnungen auf dem Programm. Als Faustpfand im Abstiegskampf könnte sich dabei erweisen, dass der SV Heimstetten seine letzten vier Einsätze allesamt auf eigenem Platz bestreitet. (Klaus Kirschner/Matthias Horner)