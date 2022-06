Wiederholungsspiel Wacker - Hellas: Termin sorgt für Diskussionen

Von: Korbinian Kothny

Die Spieler von Wacker München warten weiter auf die Sommerpause. © Bamminger

Das Relegationsspiel Wacker gegen Hellas München musste am Sonntag abgebrochen und jetzt wiederholt werden. Die Frage nach dem Wann muss noch geklärt werden.

München - Wann wird das Relegationsspiel zur Bezirksliga zwischen dem FC Wacker München und Hellas München wiederholt? Diese Frage sorgt weiter für Diskussionen. Immerhin gab der BFV auf seiner Website jetzt einen ersten Termin bekannt: am Sonntag, dem 12. Juni, um 15 Uhr. Fix ist das aber noch nicht.

Zuvor wolle der BFV mit beiden Vereinen noch klären, ob der Termin für Hellas und Wacker in Ordnung geht. Dabei haben beide Mannschaften unterschiedliche Ansichten.

Relegation: Wacker-Spiele mussten zweimal wiederholt werden

„Sportlich gesehen hat es keinen Sinn, das Spiel am nächsten Wochenende zu wiederholen. Wir haben ein Spiel mehr in den Knochen als Hellas (das Relegations-Halbfinale gegen Phönix musste in der 111. Minute abgebrochen werden und wiederholt werden) und waren einer enormen Belastung in den letzten Wochen ausgesetzt“, sagt Florian Bamminger, Vorstand von Wacker München, über eine Wiederholung am 12. Juni.

Für Adis Letica, Trainer von Hellas, wäre der Termin dahingegen kein Problem. „Das letzte Spiel war für beide Mannschaften vor einer Woche. Ich habe keinen Lust mehr, die Relegation noch ewig zu verlängern“, sagt der 43-Jährige.

FC Hellas München: Bezirksliga startet bereits Ende Juli

Viel mehr warnt Letica vor einer Verlegung nach hinten: „Am 30. Juli geht es in der Bezirksliga bereits wieder los. Derjenige, der jetzt aufsteigt, hat eh schon kaum Sommerpause. Diese würde sich dann nochmal verkürzen und die Spieler müssen auch irgendwann in den Urlaub fahren.“ Letica selbst wäre diese Woche schon im Urlaub gewesen, hat diesen aber kurzfristig abgesagt.

Eine Sache findet aber auch der Hellas-Trainer bei der Spielansetzung nicht gut: den Spielort. Die Partie wurde nämlich an der Bezirkssportanlage an der Demleitnerstraße auf Kunstrasen angesetzt, dem Heimspielort beider Mannschaften. „Wir haben so schöne Platze in München und dann spielen wir bei uns. Das ist nicht mal ein Platz“, klagt Letica.

Klingt, als hätte der Verband noch viel Arbeit vor sich, bevor die Relegation, die eigentlich schon letzten Sonntag beendet hätte sein sollen, ein versöhnliches Ende für alle findet. (Korbinian Kothny)