Relegation in Oberbayern zu den Bezirksligen: Das sind die Paarungen

Von: Korbinian Kothny

Der TSV Murnau setzte sich letzte Saison in der Relegation zur Bezirksliga durch. © or

Die Saison ist fast vorbei. Die Relegation steht vor der Tür. Aber wer trifft auf Bezirksebene aufeinander? Die Paarungen und Termine stehen bereits fest.

München – Das Saisonfinale steht an. Am kommenden Wochenende fallen in Oberbayern die letzten Entscheidungen: Wer steigt auf? Wer steigt ab? Doch nicht für alle Mannschaften ist die Saison nach dem kommenden Wochenende beendet. Nach dem Saisonfinale ist vor der Relegation.

Doch wer trifft in den Highlightspielen aufeinander? Für die Relegation zur Bezirksliga hat die Auslosung bereits vor der Saison stattgefunden.

Relegation zur Bezirksliga: Das ist der Modus

In der Relegation zur Bezirksliga müssen die Vereine in Oberbayern ein wahres Mammutprogramm bestreiten. Die zwölf Relegationsteilnehmer aus den Bezirks- und Kreisligen bilden insgesamt drei Vierergruppen. In jeder Gruppe gibt es Halbfinale und Finale, wobei beide Runden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen werden. Auf die Sieger der Halbfinals wartet demnach eine Relegation über vier Spiele. Die drei Gruppensieger spielen nächste Saison Bezirksliga.

Relegation zur Bezirksliga: Das sind die Gruppen

Bezirksliga Nord – Gruppe A:

Tabellen 13. Bezirksliga Nord (SV Untermenzing)

Tabellen 2. Kreisliga 1 München (SV Sulzemoos, SV Waldeck-Obermenzing, SV Günding, SV Allach)

Tabellen 2. Kreisliga 1 Donau/Isar (FC Hitzhofen/Oberzell, FC Sandersdorf)

Tabellen 2. Kreisliga 2 Donau/Isar (TSV Allershausen, FC Moosinning II)

Bezirksliga Ost – Gruppe B:

Tabellen 13. Bezirksliga Ost (TSV Buchbach U23, SV Waldperlach)

Tabellen 2. Kreisliga 3 München (SC Grüne Heide, SC Baldham-Vaterstetten)

Tabellen 2. Kreisliga 1 Inn/Salzach (ASV Großholzhausen)

Tabellen 2. Kreisliga 2 Inn/Salzach (VfL Waldkraiburg)

Bezirksliga Süd – Gruppe C:

Tabellen 13. Bezirksliga Süd (SC Unterpfaffenhofen-Germering, FC Hellas München)

Tabellen 2. Kreisliga 2 München (DJK Pasing, FC Kosova München, MTV 1879 München)

Tabellen 2. Kreisliga A Zugspitze (TSV Peißenberg, SV Ohlstadt)

Tabellen 2. Kreisliga B Zugspitze (TSV Geiselbullach)

Relegation zur Bezirksliga: Das sind die Paarungen

BZL Nord/Gruppe A Halbfinale:

Tabellen 13. Bezirksliga Nord vs. Tabellen 2. Kreisliga 1 München

Tabellen 2. Kreisliga 1 Donau/Isar vs. Tabellen 2. Kreisliga 2 Donau/Isar

Die Sieger der beiden Halbfinals nach Hin- und Rückspiel spielen im Finale – im selben Modus – einen Platz in der Bezirksliga aus. Die Halbfinal-Hinspiele sind vorläufig für den 31. Mai (Mittwoch) angesetzt. Die Rückspiele finden am 3. Juni (Samstag) statt. Das Final-Hinspiel ist für den 7. Mai (Mittwoch) vorgesehen, das Final-Rückspiel für den 10. Mai (Samstag).

BZL Ost/Gruppe B Halbfinale:

Tabellen 2. Kreisliga 1 Inn/Salzach vs. Tabellen 2. Kreisliga 3 München

Tabellen 2. Kreisliga 2 Inn/Salzach vs. Tabellen 13. Bezirksliga Ost

Die Sieger der beiden Halbfinals nach Hin- und Rückspiel spielen im Finale – im selben Modus – einen Platz in der Bezirksliga aus. Die Halbfinal-Hinspiele sind vorläufig für den 31. Mai (Mittwoch) angesetzt. Die Rückspiele finden am 3. Juni (Samstag) statt. Das Final-Hinspiel ist für den 7. Mai (Mittwoch) vorgesehen, das Final-Rückspiel für den 10. Mai (Samstag).

BZL Süd/Gruppe C Halbfinale:

Tabellen 2. Kreisliga B Zugspitze vs. Tabellen 13. Bezirksliga Süd

Tabellen 2. Kreisliga 2 München vs. Tabellen 2. Kreisliga A Zugspitze

Die Sieger der beiden Halbfinals nach Hin- und Rückspiel spielen im Finale – im selben Modus – einen Platz in der Bezirksliga statt. Die Halbfinal-Hinspiele sind vorläufig für den 31. Mai (Mittwoch) angesetzt. Die Rückspiele finden am 3. Juni (Samstag) statt. Das Final-Hinspiel ist für den 7. Mai (Mittwoch) vorgesehen, das Final-Rückspiel für den 10. Mai (Samstag).