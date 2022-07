Stan-Cotti LIVE: Früher NLZ, heute Bezirksliga - das brachte ihn von Erfurt nach Waldperlach

Von: Henrik Ahrend

Teilen

Marian-Lucian Stan-Cotti: Früher im NLZ von RW Erfurt - heute beim SV Waldperlach. © FuPa

Auf knapp 60 Spiele kommt Marian-Lucian Stan-Cotti für das NLZ von FC Rot-Weiß Erfurt. Warum er jetzt für den SV Waldperlach kickt, verrät er im Live-Interview.

München - Dass die Konkurrenz im Nachwuchsbereich extrem stark ist, ist allgemein bekannt. Seit vergangenem Jahr spielt der 22-jährige Marian-Lucian Stan-Cotti für den SV Waldperlach in der Bezirksliga Oberbayern Ost. Warum er heute 400 Kilometer von seiner Heimat entfernt wohnt, wie es ist in einem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) zu spielen und vieles mehr, erklärt uns der Abwehrstratege des SV Waldperlach am 20. Juli 2022 um 11:00 Uhr im Live Interview.

Marian Stan-Cotti: Ehemaliger NLZ-Spieler von RW Erfurt

Einige schaffen den Sprung in den Profi-Bereich, der Großteil allerdings nicht. Viele Spieler können nach ihrer Zeit in einem NLZ dem Fußball trotzdem nicht abschwören und wollen am Ball bleiben. So erging es auch Marian Stan-Cotti. Außerdem sprechen wir mit ihm über seine Ziele für die nächste Saison mit dem SV Waldperlach. Über seine ganzen Erfahrungen wird der gebürtige Erfurter im Livestream morgen, am 20. Juli um 11 Uhr, berichten.

Den Livestream findet ihr unter anderem bei Facebook, YouTube und auf FuPa Oberbayern.