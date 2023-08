„Lass meine Jungs in Ruhe“: Ex-Löwe Mölders wettert gegen Deisenhofen

Noch Fragen? Sascha Mölders war bei Landsbergs 4:1-Sieg gegen Deisenhofen an drei Treffen beteiligt. © IMAGO

Sascha Mölders glänzt mit drei Scorerpunkten gegen den FC Deisenhofen. Sturm-Partner Nico Karger trifft gegen seinen Ex-Klub doppelt.

München – Beim Spiel zwischen dem FC Deisenhofen und dem TSV Landsberg war für Brisanz gesorgt. Denn das Team von FC-Trainer Andreas Pummer traf nicht nur auf seinen in der Vorsaison noch für Deisenhofen stürmenden Ausnahmespieler Nico Karger, sondern auch auf den Ex-Löwen Sascha Mölders (38). Der Routinier rückte in der Pressekonferenz nach dem 4:1 seiner Landsberger in den Fokus, als er heftig gegen Pummer wetterte. „Konzentrier dich auf deine Mannschaft und lass meine Jungs in Ruhe“, polterte Mölders, auf einen Kommentar von Pummer zu Kargers Abgang in Deisenhofen anspielend.

Aus sportlicher Sicht hatte der einstige Bundesliga-Torjäger gute Argumente. Neben zwei Assists erzielte Mölders für den Tabellenführer das 4:1 in abgebrühter Manier selbst (76.). Und auch Karger traf gegen seine ehemaligen Kollegen zweimal (30., 60.), während Steffen Krautschneider für die frühe Gäste-Führung gesorgt hatte (7.). Den phasenweisen gut mitspielenden Hausherren gelang gegen den Titelaspiranten trotz guter Chancen lediglich ein Treffer durch Björn Jost zum zwischenzeitlichen 1:2 (45.+3). „Im Abschluss lag der Unterschied. Da fehlt uns die individuelle Qualität“, erkannte Pummer neidlos den Gäste-Sieg an.

Kirchheimer SC verspielt erneut Führung

Beim Kirchheimer SC ist die Aufstiegseuphorie längst verflogen, es stellt sich die Frage der Wettbewerbsfähigkeit in der höheren Spielklasse. Nach einer Serie von fünf Niederlagen hoffte Trainer Steven Toy auf die Trendwende gegen Türkspor Augsburg: „Wir hatten zum Auftakt schwere Gegner. Jetzt kommen Kontrahenten, die mit uns auf Augenhöhe sein sollten.“ Der Plan ist nicht ganz aufgegangen, Kirchheim holte zwar den ersten Punkt in der Bayernliga, musste sich aber gegen die Schwaben mit einem 2:2 begnügen. Dabei sah es gut aus für den KSC, der nach einer Stunde durch die Treffer von Ertugal Nacar (10.) und Alessandro Cazorla (34.) mit 2:0 führte. Doch dann zerstörte der Doppelpacker Jeton Abazi (61. und 69.) die Hoffnungen des Tabellenletzten auf den ersten Sieg.

TSV 1860 II rehabilitiert sich gegen TSV Dachau 1865

Nach der 1:2-Pleite unter der Woche in Gundelfingen war Frank Schmöller, der Trainer des TSV 1860 II, stocksauer: „Keiner hat die erforderliche Leistung gebracht“, polterte er. Nun rehabilitierte sich das blutjunge Löwen-Team mit dem 2:1 gegen den TSV Dachau 1865. Auf dem Platz in Gilching trafen Devin Sür (53.) und Tim Kloss (75.), die bei den Profis mittrainieren. Der Dachauer Ehrentreffer fiel erst in der Nachspielzeit durch Marcel Kosuch.

SV Heimstetten kommt gegen Erlbach nicht über 1:1 hinaus

Für den SV Heimstetten ist es wohl ein weiter Weg, sofort die Rückkehr in die Regionalliga zu schaffen. Dies zeigte sich auch beim 1:1 in Erlbach. Mehr als 500 Zuschauer unterstützten die bisher so starke Heimelf, die mit nur zwei Gegentreffern über die beste Defensive der Liga verfügt. Heimstetten ließ sich aber auch durch die Erlbacher Führung (Sebastian Hager in der 48. Minute) nicht aus dem Konzept bringen und kam durch den Treffer von Maximilian Gurschke (77.) wenigstens noch zu einem Unentschieden.

Punkteteilung im Duell der Regionalliga-Absteiger

Im Duell zwischen dem TSV Rain/Lech und dem FC Pipinsried steckte viel Brisanz. Beide Teams sind nach dem Abstieg aus der Regionalliga noch etwas in der „Findungsphase“, Gäste-Trainer Martin Weng war zuletzt in Rain am Lech tätig. Die Punkteteilung beim 1:1 sorgte dann nicht gerade für Euphorie in beiden Lagern. Schon in der dritten Minute hatte Michael Senger die Gastgeber in Führung gebracht. Benedikt Wiegert sicherte Pipinsried in der 65. Minute noch einen wichtigen Auswärtspunkt. (Klaus Kirschner)