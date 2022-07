Wandervogel Nsereko zu SK Srbija München: „Fittester Spieler im Kader“ - Dreierpack im ersten Spiel

Von: Henrik Ahrend

Savio Nsereko hier noch für West Ham United am Ball. © IMAGO / Shutterstock

Savio Nsereko wurde einst eine große Karriere vorhergesagt. Das einstige Wunderkind aus der Jugend des TSV 1860 wechselt zum SK Srbija München.

München - 2009 wechselte Savio Nsereko für 8,5 Millionen Euro von Brescia Calcio in die Premier League zu West Ham United. Der 33-Jährige erlebte in seiner Karriere einige Höhen und viele Tiefen. Nach einigen Profi-Stationen ist der ehemalige U-Nationalspieler Deutschlands im deutschen Amateur-Fußball angekommen. In der kommenden Saison spielt Nsereko für den Bezirksliga-Aufsteiger SK Srbija München. Der flexible Angreifer soll beim SK mithelfen die sportlichen Ziele für die kommende Saison umzusetzen.

Ex-Profi Savio Nsereko: Auch in München kein Unbekannter

Savio Nsereko sorgte im Laufe seiner Karriere als Profi-Fußballer für einige Schlagzeilen. Nach Profi-Stationen unter anderem beim AC Florenz in Italien und beim Premier-League-Klub West Ham United, spielte Savio Nsereko unter anderem auch für die Münchner Löwen, aus deren Jugend er ursprünglich stammt, und die SpVgg Unterhaching. Der 33-jährige Angreifer wechselt jetzt von der Fortuna aus Unterhaching zum Bezirksliga-Aufsteiger SK Srbija München.

Ex-Premier-League Spieler Savio Nsereko bei SK Srbija München: „Fittester Spieler im Kader“

„Er ist mit Abstand unser fittester Spieler im Kader“, freut sich Team-Manager Sreten Gadzic über den neuen Spieler. „Wir hätten nie gedacht, dass er zu uns kommt. Er war begeistert von unserem Verein und er wird uns mit Sicherheit in der nächsten Saison helfen“, ergänzt der Team-Manager. Außerdem habe ein ehemaliger Mitspieler von Nsereko bei Fortuna Unterhaching vom SK Srbija geschwärmt und deswegen habe sich Nsereko am Ende für einen Wechsel entschieden, erklärt Gadzic den Transfer.

Nsereko ist vor allem auf dem Flügel zu Hause und stach dort früher schon durch seine Schnelligkeit und seine starken Dribblings hervor.

SK Srbija München mit Savio Nsereko: Langfristiges Ziel - Landesliga

In der nächsten Saison sind die ersten fünf Plätze das Ziel des SK Srbija. Langfristig ist das Ziel des Vereins aber ein anderes: Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga in der letzten Saison, setzt der Verein in naher Zukunft die Landesliga als Ziel. Dabei mithelfen soll auch Ex-Profi Savio Nsereko. Der 33-Jährige soll dem Team mit seinen Einzel-Qualitäten, aber auch mit seiner Erfahrung weiterhelfen um den Verein in die Richtung Landesliga zu führen.

Im seinem ersten Testspiel gegen den BCF Wolfratshausen ließ Nsereko seine Qualitäten bereits aufblitzen: Beim 6:3-Erfolg erzielte der Ex-Serie-A-Spieler drei Tore für seinen neuen Klub. Der SK Srbija München startet am Samstag, dem 30. Juli in die Bezirksliga-Saison. Der erste Gegner des SK ist die Reserve des Regionalligisten TSV Buchbach. (Henrik Ahrend)