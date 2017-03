Schellenberg glaubt an Klassenerhalt von U19 und U17: "Bin sicher, wir packen es"

Doppelter Bundesliga-Abstieg droht

TSV 1860 München - Für die Nachwuchsabteilung der Löwen geht es heuer um sehr viel. Sowohl die U19 als auch die U17 muss um den Klassenerhalt bangen. NLZ-Chef Schellenberg verbreitet Hoffnung.

Sechs (U19) bzw. sieben (U17) Spieltage vor Saisonende ist klar. Für die A- und B-Junioren von der Grünwalder Straße wird es heuer ganz, ganz eng in der Bundesliga. Beide Mannschaften stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen um den Klassenerhalt bangen.

Die U19 steht mit 21 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die U17 hat sogar nur 13 Zähler auf dem Konto und muss als Vorletzter ebenfalls bangen. Vom rettenden Ufer trennen die A-Junioren drei Punkte, bei den B-Junioren sind es schon fünf.

Für die Zukunft der Löwen wäre der Verbleib der beiden ältesten Jugendmannschaften in der Bundesliga extrem wichtig. Seit Jahren profitiert der TSV 1860 vom exzellent ausgebildeten eigenen Nachwuchs. Nicht wenige ehemalige Youngster haben den Sprung zu den Profis geschafft und sind inzwischen gestandene Bundesliga-Profis oder sogar Nationalspieler.

Deshalb setzen die Blauen alles daran, die Teams im Saison-Endspurt auf Kurs zu bringen. "Die A-Jugend kann es noch aus eigener Kraft schaffen, die B-Jugend ist auf dem aufsteigenden Ast. Ich bin sicher, wir packen es", verbreitet Wolfgang Schellenberg, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, bei BildHoffnung auf den Klassenerhalt.

Der 45-Jährige nennt außerdem Gründe, warum die beiden Mannschaften in den Abwärtsstrudel geraten sind: "Im Jugendbereich gibt es immer mal erfolgreiche und schwächere Jahrgänge", sagt Schellenberg. "Zudem hatten wir gerade in der A-Jugend Verletzungspech."

Am kommenden Wochenende haben die beiden Teams die Chance, Boden in der Tabelle gut zu machen. Die U17 muss am Sonntag beim Tabellensiebten FSV Mainz antreten. Die U19 reist am Samstag zur SpVgg Greuther Fürth, die im Moment auf Rang sechs stehen.

Quelle: fussball-vorort.de