Schon 20 Kisten! Koch schießt Aubing auf Platz eins

Daniel Koch hat einen sagenhaften Lauf. In 15 Partien erzielte er schon 20 Treffer. F: Rabuser

Untermenzing ohne Chance

von Klaus Kirschner schließen

Nach einem grottenschlechten Saisonstart behielten die Aubinger die Nerven. Die Geduld zahlte sich aus, denn mit dem souveränen Heimsieg gegen den Tabellenletzten und einer imposanten Siegesserie übernahm das Team von Trainer Simon Kaltenbach erstmals in dieser Saison die Tabellenspitze.

Mit einem Doppelpack sorgte Daniel Koch (27. und 38.) schnell für klare Verhältnisse. Damit setzte er sich mit 20 Treffern an die Spitze der Schützenliste in der Gruppe Süd. Für die weiteren Aubinger Tore sorgten Matthias Danzer (45.), Maximilian Heigl (47.) und Manuel Helmbrecht (78.). Neuling Untermenzing mühte sich redlich in diesem Nachbarschaftsduell, doch für das Schlusslicht reichte es nur zu den „Ehrentreffern“ durch Christoph Kolbeck (42./Elfmeter und 80.).

SV Aubing München – SV Untermenzing 5:2 SV Aubing München: Geck, Pasternak, Danzer, Fischer, Heigl, Klöbl, Berg, Boedinger (59. Jaura), Helmbrecht, Koch (81. Hoesch), Benko (69. Haderecker) - Trainer: KaltenbachSV Untermenzing: Wenzel, Zäch, Efe, Siegle, Kanca, Ebner (71. Hartmann), Fuchs, Bujok (64. Haarmann), Kolbeck, Sterr, Keller May (69. Tsianakas) - Trainer: ZichSchiedsrichter: - Zuschauer: 75Tore: 1:0 Koch (27.), 2:0 Koch (38.), 2:1 Kolbeck (42.), 3:1 Danzer (45.), 4:1 Heigl (47.), 5:1 Helmbrecht (78.), 5:2 Kolbeck (86.)

Quelle: fussball-vorort.de