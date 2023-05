SpVgg 1906 will Rang zwei: „Jeder hat gedacht, dass wir durch die Liga marschieren“

Von: Noah Hölch

Teilen

Spielertrainer Sebastian Bracher und die SpVgg Haidhausen wollen über die Relegation in die Landesliga. © Oliver Rabuser

Die SpVgg Haidhausen steht kurz vor Saisonende auf dem Relegationsplatz. Sebastian Bracher hat das Ziel klar formuliert: „Wir wollen aufsteigen!“

Haidhausen/München - Die SpVgg Haidhausen patzte zuletzt zuhause gegen den FC Deisenhofen II. Tabellenplatz zwei musste in infolgedessen an den Konkurrenten aus Heilbrunn übergeben werden. Somit stand fest: Gegen den HSV muss im direkten Duell ein Sieg her, um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation wieder in der eigenen Hand zu haben. Im von Spielertrainer Sebastian Bracher ernannten „Finalspiel“ gegen den HSV ging es also um alles für Haidhausen.

„Wollen wir, oder wollen wir nicht?“ So hatte Brachter seine Mannschaft auf das Spitzenspiel eingestimmt. Und seine Ansprache fruchtete: „Wir haben von der ersten Minute an das Zepter in die Hand genommen, die Bälle gut laufen lassen und waren immer einen Tick schneller als der Gegner“, analysierte der 30-Jährige nach dem Spiel. „Die Jungs sind sehr ruhig, diszipliniert und konzentriert aufgetreten“, lobte Bracher anschließend und konstatierte einen „Klassenunterschied“ gegen den HSV, vor allem in der 1. Hälfte.

SpVgg Haidhausen-Coach Bracher: „In Unterzahl nichts zugelassen“

Obed Evens Danyo brachte die Haidhausener bereits nach wenigen Minuten in Führung. Noch vor der Halbzeit legte die SpVgg in Person von Francisco Cino Bolona nach und ging mit einer komfortablen 2:0-Führung im Rücken in die Kabine. Bracher zufolge hatten die Haidhausener sogar noch „das ein oder andere Ding, um zur Halbzeit höher zu führen.“ Stattdessen drohte die Partie durch den Platzverweis von Kapitän Toni Rauch nach knapp 60 Minuten nochmal zu kippen. Im Anschluss war Haidhausen dazu gezwungen, etwas tiefer zu stehen. Die taktische Umstellung hat laut Bracher funktioniert, die Spielvereinigung hat „in Unterzahl nichts zugelassen.“

SpVgg Haidhausen: Endspiele gegen Denklingen und Aubing

So feierte Bracher mit „seinen Jungs“ einen immens wichtigen Sieg gegen den HSV und steht wieder selbst auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz. Die SpVgg hat somit wieder alles in der eigenen Hand.

Doch für Bracher & Co. steht neben dem Auswärtsspiel in Denklingen noch ein weiterer Brocken auf dem Programm: Am letzten Spieltag ist der SV Aubing zu Gast, der eine starke Rückrunde hinlegt und vor allem in der Fremde überzeugt. Und Haidhausen? Die tun sich zu Hause in dieser Saison öfter mal schwer, Sportdirektor Giuseppe Scialdone spricht sogar von einem „Heimfluch“. Eine weitere Heimniederlage sollte sich die SpVgg jedenfalls nicht erlauben.

Die Devise für den Endspurt in der Bezirksliga drückte Coach Bracher unmissverständlich aus: „Wir wollen diese Saison aufsteigen!“ Schließlich sollen die Erwartungen von vor der Saison noch erfüllt werden: „Jeder hat gedacht, dass wir durch die Liga marschieren.“ Ganz so einwandfrei lief diese Spielzeit zwar nicht, dennoch ist das Saisonziel noch über die Relegation zu erreichen.

SpVgg Haidhausen: Rückkehrer Flo de Prato ab Sommer Trainer der SpVgg

Ob sich Haidhausen in der nächsten Saison dann in der Landesliga oder Bezirksliga messen wird, hängt vom Ausgang der verbleibenden Spiele ab. Was bereits feststeht, ist die Rückkehr von Flo De Prato ab Sommer an die Seitenlinie der Haidhausener. Sebastian Bracher wird als spielender Co-Trainer seinem „Hezensverein“ erhalten bleiben, will aber auch in Zukunft seiner Rolle als Familienvater noch besser gerecht werden.. Er freut sich darauf, sich mal „nur aufs Training konzentrieren zu müssen und auf dem Platz die Mannschaft zu dirigieren“. Mit De Prato, sieht er außerdem die Neu-Besetzung des Trainerpostens in guten Händen: „Flo (De Prato) ist so erfahren, dass er uns ligaunabhängig sehr gut einstellen wird und wir eine schlagkräftige Truppe haben.“ (Noah Hölch)