Vom Dorf in die Stadt: Ur-Eglfinger Simon Strasser in Großhadern angekommen

Von: Andreas Mayr

An das Tempo in der Bezirksliga hat er sich bereits gewöhnt: Simon Strasser (im blauen Trikot, hier im Duell mit dem Raistinger Sebastian Baur) hat sich beim TSV Großhadern einen Stammplatz erkämpft. Foto: andreas mayr © andreas mayr

Simon Strasser wechselte im Sommer von seinem Heimatverein dem ASV Eglfing zum TSV Großhadern. Er hält viel Kontakt nach Eglfing, fühlt sich in der Stadt aber wohl.

Eglfing/München – Vielleicht hat man einen falschen Eindruck bekommen vom TSV Großhadern, dem neuen Team des Eglfingers Simon Strasser. Die Münchner beschäftigten sich in Raisting zuletzt mehr mit sich selbst als mit dem Fußball. „Wenn’s bei uns nicht läuft, werden wir immer lauter“, sagt Simon Strasser, 23 Jahre alt und neuerdings Münchner. Aber so schlimm sind sie für gewöhnlich gar nicht. Die Spieler des TSV Großhadern haben einfach ein riesengroßes Herz, das für den Fußball schlägt. Und das hat ganz viel mit ihrem Hintergrund zu tun.

Strasser schwärmt von „richtig coolen Fans, Betreuern, Trainern“ und einem engeren Kreis in der Mannschaft, „wo immer gute Stimmung ist“

Beim Verein im Münchner Westen, einen Steinwurf vom Klinikum entfernt, verschmelzen die Kulturen. Neben den Münchner Kindln kicken Spieler mit Wurzeln in Polen, Iran, Türkei, Kroatien, Argentinien, Kolumbien, Rumänien und noch ein paar weiteren Ländern. Im Sommer kam mit Serhii Kuritskyi ein Kriegsflüchtling aus der Urkaine, der in seiner Jugend Nationalspieler war. Simon Strasser, der Ur-Eglfinger, bringt in diese Melange noch die „bayerische Kultur“ hinein, wie er sagt. Das hat natürlich dringend gefehlt in einem Team, das mit Trikots der Hofbräu-Brauerei aufläuft.

Nach den Trainings hocken sie gerne noch auf ein Bier zusammen. Strasser schwärmt von „richtig coolen Fans, Betreuern, Trainern“ und einem engen Kern, der gern etwas zusammen unternimmt – „und wo immer gute Stimmung ist“. Der TSV Großhadern erfüllt also so gar nicht das Klischee des Münchner Söldner-Klubs ohne Charakter und Seele, das sich im Oberland immer noch hartnäckig hält. Nur das mit den gewöhnungsbedürftigen Plätzen in der Stadt, das stimmt wirklich, sagt auch Simon Strasser. „In Aubing und bei uns gibt es nicht den allerfeinsten Rasen. Aber das ist auch unser Vorteil.“

Neuer Job in Obersendling bringt Strasser nach Großhadern: Vom neuen zu Hause drei Minuten zum Fußballplatz

Sie wissen genauso um ihre Rolle in der Bezirksliga Süd. Die vorderen Plätze sind für andere reserviert, vor allem für die starken Oberland-Teams. Was nicht heißt, dass die Großhaderner nicht mithalten können. Gegen die starken Mannschaften aus Denklingen und Haidhausen verspielten sie den Sieg erst in der Schlussphase, Überraschungsteam Neuried bezwangen sie. „Uns liegt es, wenn Mannschaften mitspielen.“ Toreschießen ist die Lieblingsbeschäftigung des TSV. Ein paar Buden hat auch Simon Strasser schon aufgelegt. Nur das mit dem Verteidigen kriegen sie noch nicht hin. Zuletzt gab es drei Pleiten in Folge.

Strassers München-Abenteuer begann Mitte Juni, als er eine Zusage vom Pharma-Konzern Roche bekam. In Obersendling arbeitet der Eglfinger in der Testentwicklung. Seine Wohnung liegt nur drei Minuten vom Fußballplatz entfernt. Beim TSV Neuried und in Großhadern trainierte er je dreimal mit. Danach musste er schon wählen, wegen der Wechselfrist.

Umstellung in die Bezirksoberliga Süd lief reibungslos: „Du kriegst viele Kommandos, das macht es leicht, reinzukommen“

Daheim in Eglfing waren sie natürlich erst nicht begeistert über den kurzfristigen Abgang. „Es war nicht ideal“, sagt Strasser. Mit manchem Teamkollegen kickt er seit beinahe 20 Jahren zusammen. Mit Ausnahme einer Innsbrucker Uni-Mannschaft hat er nie für ein anderes Team gespielt. Aber sie haben das dann schon verstanden. An einigen Abenden kommt er erst um 19 Uhr aus der Arbeit.

Er hätte es machen können wie sein Bruder, der ebenfalls in München wohnt: nicht trainieren, nur spielen. Gleichzeitig bietet der Ortswechsel die Chance, höherklassig zu spielen. Strasser sagte zu, auch wenn er sich natürlich jetzt immer blöde Sprüche anhören darf, etwa wenn er mit seinen Spezln ein Online-Manager-Spiel zockt. Der Kontakt in die Heimat besteht weiterhin. Einige seiner Schulfreunde studieren ebenfalls in München. Kürzlich feierte Maximilian Schmitt, Torwart beim ASV, seine Einweihungsparty. „An Leuten mangelt es nicht“, sagt der Eglfinger.

Zum ganzen Glück fehlt nur noch der Erfolg auf dem Feld. Nach zwei Partien als Bankspieler steht Simon Strasser meist in der Startelf im linken Mittelfeld. An das Tempo der Bezirksliga hat er sich schnell angepasst. Er hat ja die ganze Vorbereitung mitgemacht, und ist auch abseits des Feldes kein Unsportlicher. Groß umstellen habe er sich nicht müssen, sagt Strasser. Seine Mitspieler erleichtern ihm den Wechsel in die neue Welt. „Du kriegst viele Kommandos, das macht es leicht, reinzukommen.“ Egal, ob München oder Eglfing: Spaß hat er überall. Simon Strasser sagt: „Ich spiele generell gerne.“ (Andreas Mayr)