Sportclub mit Remis gegen MTV 1879

von Franz Forstner schließen

Die Spieler des SC München gingen mit dem Willen ins Spiel die Auftaktniederlage in Gräfelfing beim ersten Heimspiel in der neuen Saison gegen den MTV 1879 München wett zu machen. Aber der Aufsteiger hatte etwas dagegen und bestimmte die erste Halbzeit größtenteils. So war es nicht verwunderlich, dass die MTV´ler in der 34. Spielminute in Führung gingen. Nach der Halbzeit kamen die Untergiesinger besser ins Spiel und erzielten in der 58. Minute den ersehnten Ausgleichtreffer. Anschließend hatte der SCM beste Chancen zur Führung, die leider nichts zählbares erbrachten. Kurz vor Ende der Partie hatten dann die Untergiesinger Glück, dass das Spiel nicht verloren ging. Der Pfosten half mit, damit nicht mit 2 Niederlagen in die Kreisliga Saison 2018/19 gestartet werden musste. Am Mittwoch um 18.30 Uhr beim FT München-Gern steht bereits das nächste Punktspiel an und wieder hoffen die Fans auf den ersten Sieg und 3 Punkte in der neuen Saison.

Quelle: fussball-vorort.de