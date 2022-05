„Nicht nur just for fun“: SpVgg 1906 Haidhausen will über die Relegation in die Landesliga

Von: Vinzent Fischer

Spielt um den Aufstieg in die Landesliga: Die SpVgg 1906 Haidhausen. © FuPa/Christian Riedel

Die SpVgg 1906 Haidhausen trifft in der Relegation zur Landesliga auf den SB Chiemgau Traunstein. Dabei machen sich die Münchner durchaus Hoffnungen auf den Aufstieg.

München - Es wäre der größte Erfolg der Vereinsgeschichte: Die SpVgg 1906 Haidhausen hat die erstmalige Chance auf den Aufstieg in die Landesliga. In der ersten Runde der Relegation (Gruppe Südost) treffen die Münchner auf den SB Chiemgau Traunstein. Das Aufeinandertreffen wird im Europapokal-Modus ausgetragen - inklusive der auf nationaler und europäischer Ebene eigentlich bereits abgeschafften Auswärtstor-Regel.

Sollte Haidhausen die erste Runde überstehen, trifft die Mannschaft um Spielertrainer Sebastian Bracher auf den Sieger des Duells zwischen dem ESV Freilassing (Bezirksliga Oberbayern Ost) und dem SB DJK Rosenheim (Landesliga Südost). Nur der Gewinner der zweiten Runde erhält einen Startplatz in der Landesliga.

SpVgg 1906 Haidhausen: Erstes Relegationsspiel gegen Chiemgau Traunstein

Am Donnerstag (Anpfiff: 16 Uhr - LIVE bei FuPa) steht aber zunächst das Hinspiel gegen den Traunstein an - ein schweres Los für die SpVgg 1906 Haidhausen. Die desaströse Hinrunde beendeten die Traunsteiner mit nur 12 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Landesliga Südost. Bereits nach vier Spieltagen war Trainer Rainer Elfinger (jetzt TSV Ampfing) von seinem Posten zurückgetreten. Der Verein stand mit dem Rücken zur Wand.

Doch unter dem neuen Spielertrainer Danijel Majdancevic legten die Traunsteiner eine starke Aufholjagd hin. Als fünftbeste Rückrunden-Mannschaft hatte die Mannschaft sogar noch Chancen auf den direkten Klassenerhalt - verspielten diese jedoch leichtfertig mit einer 1:6-Klatsche beim Kirchheimer SC. Jetzt will der Verein den Klassenerhalt über die Relegation schaffen.

„Klar sind wir der Underdog“: SpVgg 1906 Haidhausen will trotzdem in die Landesliga

Die Gastgeber haben nach einem schwachen Start ins neue Jahr mächtig Gas gegeben. Eine Serie von sieben Liga-Siegen und das gewonnene Pokalfinale gegen Forstinning endete erst am vergangenen Samstag beim 2:3 in Großhadern. Sportdirektor Guiseppe „Beppo“ Scialdone sieht dennoch die anderen Teams in der Favoritenrolle: „Klar sind wir in dieser Gruppe der Underdog. “ Als reine Bonusspiele sieht er die Duelle allerdings nicht. „Wir spielen die Relegation ja nicht nur just for fun“, betont der 44-Jährige. Haidhausen macht sich also durchaus Hoffnungen auf den erstmaligen Landesliga-Aufstieg.

Nach Rang vier in der Hinrunde schafften die Münchner noch den Sprung auf den Relegationsplatz. Auch von der Kontroverse um das abgesagte Auswärtsspiel beim BCF Wolfratshausen ließen sich die Spieler nicht aus der Ruhe bringen. Bis zum letzten Spieltag hatten die Münchner sogar noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft.

SpVgg 1906 Haidhausen verkündet Verstärkungen: 33-Tore-Mann und Bayernliga-Goalgetter kommen

Besonders Torjäger Josef Zander sticht bei der Spielvereinigung hervor. 13 Tore erzielte der Goalgetter in der Hinrunde, bis er in den Rückrunde aufgrund seiner Abschlussprüfung in der Ausbildung kürzertreten musste. Seit Mitte Mai ist er wieder zurück: In den beiden letzten Saisonspielen gegen Denklingen und Großhadern kam er als Joker von der Bank. Steht Zander in der Relegation wieder in der Startelf? Giuseppe Scialdone möchte keine Garantien aussprechen: „Ich gehe davon aus, dass der Trainer nichts an der Aufstellung ändern wird.“

Unabhängig von der Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison hat sich die Spielvereinigung bereits namhaft verstärkt. Vom Bayernligisten SV Pullach kommt Torjäger Gilbert Diep an die St.-Martin-Straße. Nach einer Saison beim Südost-Landesligisten TSV Grünwald kehrt Thomas de Prato zurück nach Haidhausen. 33-Tore-Mann Francisco Cino Bolona kommt aus der Kreisklasse vom FC Espanol. (vfi)