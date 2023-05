Hellas trauert nach Last-Minute-K.O. – SpVgg 1906 „heiß und motiviert“ – SCUG-Coach Simon skeptisch

Von: Jörg Bullinger

Franco Simon und der SCUG haben sich kurz vor Schluss doch noch in die Relegation gerettet. © Dieter Metzler

Die SpVgg 1906 Haidhausen träumt von der Landesliga. Der SCUG will im Nachsitzen die Klasse halten. Die Stimmen zum Saisonfinale in der BZL Süd.

München – Die letzten Entscheidungen der regulären Runde sind gefallen. Die SpVgg Haidhausen hat sich im Fernduell gegen den SV Bad Heilbrunn durchgesetzt und will über die Relegation in die Landesliga. Franco Simon und seine Mannschaft mussten hingegen lange zittern, ehe der SC Unterpfaffenhofen kurz vor Schluss doch noch zum Sieg traf. Leidtragende waren die Kicker des FC Hellas, die durch den Treffer nach einer Spielzeit in der Bezirksliga Süd wieder absteigen. Die Stimmen zum Saisonfinale in der Bezirksliga Süd.

Giuseppe Scialdone (Vorstand SpVgg Haidhausen): Die Mannschaft hat heute super gekämpft. Wir waren wahnsinnig ersatzgeschwächt. Die Stimmung ist bombastisch. Wir freuen uns darauf, wir sind heiß und motiviert. Wir werden jetzt ein bisschen feiern, aber nicht zu wild. Am Dienstag werden wir ein bisschen trainieren und dann am Donnerstag in die Relegationsspiele gehen.

„Ich hatte dreimal Aufstiegsrelegation, jetzt zum ersten Mal Abstiegsrelegation. Das wird eine interessante Sache.“

Franco Simon (Trainer SC Unterpfaffenhofen-Germering): Viel gealtert bin ich heute nicht, weil wir es heute fußballerisch trotz der Drucksituation 90 Minuten sehr, sehr gut gemacht haben. Wir wussten, dass wir gewinnen müssen. Wir haben so viele Torchancen heute gehabt, die wir nicht genutzt haben. Dementsprechend ist es hinten raus spannend geworden. Mei, ein Spiel dauert 90 Minuten und man hat 90 Minuten Zeit, ein Tor zu schießen. Wir haben sehr verdient 1:0 gewonnen. Relegation ist so eine Sache, die mich schon öfters begleitet hat. Ich hatte dreimal Aufstiegsrelegation, jetzt zum ersten Mal Abstiegsrelegation. Das wird eine interessante Saeche.

Markus Diebel (Trainer FC Hellas): Wir waren live beim Spiel des SC Unterpfaffenhofen-Germering mit dabei. Nach dem 3:1 haben es sich die Auswechselspieler angeschaut. Es ist hart. Letztes Jahr bin ich mit Großhadern dringeblieben. Dieses Jahr leider mit Hellas in der letzten Minute abgestiegen. So ist der Fußball. Jetzt machen wir zehn Tage Pause und dann werden wir uns unterhalten, wie es weitergeht.