Süddeutscher Meister: Seitz im Interview nach furiosem 12:1!

12:1! Die B-Junioren des FC Bayern München ballern sich in die Endrunde. Holger Seitz gewann letztes Jahr schon mit der U19 die Süddeutsche Meisterschaft, verlor aber im Finale der DM im Elfmeterschießen gegen Dortmund. Nach dem furiosem Spiel seiner Mannschaft stand Seitz den Journalisten in der Mixed-Zone Rede und Antwort.

Fünf Tore von Benedict Hollerbach, drei von Oliver Batista-Meier, zwei von Joshua Zirkzee und noch eins von dem eingewechseltem Kimberly Ezewkem ergeben 12 Buden. Und das in einem einzigen Spiel. Durch dieses Torspektakel zieht der FC Bayern München in die Endrunde ein. Trainer Holger Seitz ist "froh und glücklich", weist jedoch auch darauf hin, dass bisher nur das "Minimalziel" erreicht wurde. An die kommende Aufgabe bei den Amateuren zu denken, fiel dem Coach nach dem Sieg schwer. Die Freude über das starke Auftreten seiner Jungs hatte Vorrang.

Herr Seitz, wie fühlen sie sich nach diesem deutlichem Sieg?

Ich bin froh und glücklich, dass wir es geschafft haben uns in dieser Liga durchzusetzen. Auch gegen Top-Teams wie Hoffenheim, Stuttgart oder Mainz. Wir haben uns den sonnigsten Platz in der Tabelle erarbeitet.

Punktgleich mit den Stuttgartern in den letzten Spieltag. Wie hoch war der Druck?

Es war natürlich eine Anspannung da. So erfahren sind die Spieler jetzt auch noch nicht. Wenn man im Hinterkopf hat, dass man gewinnen muss, dann wird es nochmal schwieriger. Aber das ist eine Qualität von der Mannschaft. Mental sind sie für genau solch wichtige Spiele wie heute bereit. Aber auch das war ein Prozess. Ich erinnere mich an ein Vorbereitungsturnier im Sommer, da hatten wir noch deutliche Probleme. Deshalb bin ich mit der Entwicklung der Mannschaft und der Entwicklung der einzelnen Spieler sehr zufrieden.

Wie geht es jetzt weiter mit Hinblick auf das erste Halbfinale am Mittwoch?

Es geht eigentlich genau jetzt schon los mit der Vorbereitung auf die Spiele gegen Leipzig (wir berichten live vor Ort). Die Regeneration beginnt gerade: Die Spieler sind in der Eistonne und dann essen wir auch noch was zusammen. Das Spiel von heute wird nochmal analysiert, weil man auch in diesem Spiel noch Dinge besser machen kann. Ab morgen bereiten wir uns dann gezielt auf Leipzig vor.

Wie sind sie an das Spiel heute taktisch rangegangen?

Wir haben heute nicht unbedingt auf Konter gespielt, sondern haben das Spiel mit Ball dominiert. Besonders gut war die Chancenverwertung. Vor dem Tor haben wir einfach eine enorm hohe Qualität, die wir über die ganze Saison abgerufen haben. Aber jetzt geht es weiter, die Süddeutsche Meisterschaft war nur das Minimalziel.

