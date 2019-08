SV-DJK Kolbermoor: 48-Jähriger bildet Kreisliga-Sturmduo mit seinem Sohn

„Meine Gegenspieler sind teils 30 Jahre jünger“

von Reinhard Hübner schließen

Ein Kuriosum, das aus der Not geboren wurde, sorgte in der Kreisliga Inn/Salzach für eine ganz besondere Familiengeschichte. Vater und Sohn in einer Mannschaft, das gab es kürzlich beim SV DJK Kolbermoor.

Als die Personalnot groß war, schlug Armin Parstorfer, 23, vor, doch seinen Vater zu reaktivieren. Der ist inzwischen 48, hat früher Bayernliga gespielt und fühlt sich „noch ganz gut“. Also erhielt Armin Parstorfer senior im Urlaub die Bitte, er möge doch bitte einspringen. Und der „Oldie“ ließ sich nicht zweimal bitten: „Es freut mich, wenn die Jungs glauben, dass ich ihnen helfen kann“, sagte er dem Oberbayerischen Volksblatt. Also kam es beim Spiel in Ostermünchen zu dieser besonderen Konstellation, dass auf dem Spielberichtsbogen der Name Armin Parstorfer gleich zweimal erschien: Junior und Senior.

Es war nicht das erste Mal, dass die beiden Parstorfers gemeinsam in einem Team gespielt haben, das gab es schon mal vor fünf Jahren in der zweiten Mannschaft. In der ersten aber war es eine Premiere. Die Parstorfers blieben zwar ohne Treffer, der Senior aber bekam trotzdem ein dickes Lob vom Trainer: „Er hat noch richtig Freude am Spiel, die Jungen schauen zu ihm auf.“ Vater und Sohn seien sich in vielem ähnlich, „haben den gleichen Bewegungsablauf, sind beide dribbelstark und haben auch die gleiche Mimik“. Bei großer Hitze hielt der „Papa“, wie ihn Sohn Armin auch auf dem Spielfeld nennt, die vollen 90 Minuten durch: „Wenn ich spiele, ist mir gar nicht bewusst, dass ich 48 bin und meine Gegenspieler teils 30 Jahre jünger.“ Im nächsten Spiel gegen Prien gab es sogar eine Wiederholung des Parstorfer-Doppels, ein Treffer allerdings gelang dem einst so torgefährlichen Papa wieder nicht. Kann ja noch kommen, bestimmt wird der Oldie mal wieder gebraucht.