Alles neu! Regionalliga-Aufsteiger Türkgücü ändert Namen und Logo 

„Klarer Name für die Außendarstellung“

von Alexander Nikel schließen

Der Regionalliga-Aufsteiger SV Türkgücü-Ataspor München wird in Zukunft unter dem Namen Türkgücü München e.V. auflaufen. Auch das Logo wird verändert.

Beim SV Türkgücü-Ataspor München wird sich in der neuen Saison einiges verändern. Vom Aufstiegskader ist nicht mehr viel übrig geblieben. 19 Neuzugängen stehen bisher elf Abgänge gegenüber. Mit Reiner Maurer ist zudem ein neuer Trainer im Amt. Aber nicht nur sportlich wird beim Regionalliga-Aufsteiger in Zukunft einiges anders sein. Denn der Münchner Verein wird ab sofort unter einem anderen Namen auflaufen. Aus SV Türkgücü-Ataspor München wird Türkgücü München e.V. Auch das Vereinslogo wird ausgetauscht. Beim Logo wird neben dem Namen auch der blaue Teil durch einen blau-weiß karierten ersetzt. Zudem prägt das neue Wappen die Gründungszahl des Stammvereins. Das verkündete der Bayernliga-Meister am Montagabend. Demnach wurden die Veränderungen bei der jüngsten Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen.

Der neue Name ist „ein klarer Name für die Außendarstellung.“ Kaderplaner Robert Hettich kündigte bereits vor einiger Zeit einen Namenswechsel an, da „der Name schlicht zu lange ist, in den Medien wird mal von Türkgücü, mal von Türkata, oder auch nur abgekürzt TGA gesprochen.“ Dabei standen mehrere Namen zur Auswahl. Zu den Favoriten gehörten Vorschläge wie etwa FC Türkgücü München.

Der SV Türk Gücü München wurde 1975 gegründet. Nur 26 Jahre später musste der Verein Insolvenz anmelden und wurde aufgelöst. Es entstand der Türkische SV München. Im Jahr 2009 folgte der Zusammenschluss mit dem SV Ataspor München, nun die Änderung zu Ataspor München e.V.