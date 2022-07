Stan-Cotti über geplatzten Profi-Traum: „Wenn da solche Kanten von FC Bayern und BVB kommen ...“

Von: Henrik Ahrend

SV Waldperlach-Spieler spielte früher im NLZ von RW Erfurt. © Manfred Neueder

In der Jugend spielte er gegen heutige Bundesliga-Profis. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt Marian Stan-Cotti auf die Zeit im NLZ zurück.

München - Im Jugendbereich hatte er die Wahl. FC Carl-Zeiss Jena oder RW Erfurt. Am Ende entschied sich Marian Stan-Cotti aufgrund der Entfernung von zuhause für das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der Erfurter. Im Laufe seiner Zeit als Spieler der Rot-Weißen kam er auf über 60 Spiele für das NLZ. Den heute 22-Jährigen zog es dann aus beruflichen Gründen nach Neubiberg und jetzt spielt er in der Bezirksliga Oberbayern Ost für den SV Waldperlach.

Ex-NLZ-Spieler Marian Stan-Cotti: „Wenn du Glück hattest, konntest du nochmal nach Hause was essen“

Zur U14 wechselte Stan-Cotti zu RW Erfurt. Für ihn bedeutete das auch ein Schulwechsel, an eine Sportschule, die mit dem NLZ kooperierte. Am Vormittag die erste Einheit und am Nachmittag die Zweite. Zwischendurch Unterricht. Das war der Alltag für den heute 22-Jährigen. „Wenn du Glück hattest, konntest du nach dem Unterricht am Nachmittag nochmal nach Hause, um etwas zu essen, bevor am späten Nachmittag die zweite Trainingseinheit anstand“, erklärte Stan-Cotti im Interview mit Fussball-Vorort.

Auch das war für ihn ein wichtiger Grund, warum er sich in so jungen Jahren für den FC RW Erfurt und damit gegen den FC Carl-Zeiss aus Jena entschied: „Wäre ich zu Jena gewechselt, hätte ich aufgrund der Entfernung ins Internat gemusst. Da ich das nicht wollte, bin ich damals zu Erfurt“, begründet er seine damalige Entscheidung.

Ex-Erfurter Stan-Cotti: „Am Ende hat einfach auch das Talent gefehlt“

Der Traum jedes jungen Fußballers: „Fußball-Profi werden“. Den Durchbruch schaffen am Ende nicht viele Spieler. So erging es auch Marian Stan-Cotti. „Am Ende der U17 hat man dann auch selbst gemerkt, dass das Talent für den Profibereich fehlt“, analysiert er nüchtern. Auch seine fehlende Größe machte ihm hier einen Strich durch die Rechnung: „Ich habe als Innenverteidiger angefangen, aber wenn du irgendwann aufhörst zu wachsen, hast du es, wenn da solche Kanten von Bayern oder Dortmund kommen, extrem schwer.“

Er versuchte sich dann noch ein Jahr in der U19 der Erfurter, entschied sich dann aber ein Jahr vor Ablauf seiner Jugendzeit für den Wechsel in den Herrenbereich. „Das war dann auch wesentlich entspannter, wenn man nur noch dreimal anstatt fünfmal Training die Woche hat.“ Er wechselte im Alter von 18 Jahren zum SC 03 Weimar in die Thüringenliga und kam dort auf knappe 30 Einsätze für die erste Mannschaft.

Ex-NLZ-Spieler Stan-Cotti: „Herrenbereich ist auf jeden Fall robuster“

Die Umstellung von Jugend- auf Herrenfußball fällt vielen Spielern schwer. Auch Stan-Cotti tat sich am Anfang nicht leicht: „Der Herrenbereich ist auf jeden Fall robuster und intensiver“, beschreibt der Ex-Erfurter den Unterschied. „Mittlerweile habe ich mich da eingefügt und gehe auch mal gerne dahin, wo es auch mal weh tut,“ ergänzt der 22-Jährige schmunzelnd.

Beim SV Waldperlach spielt er hauptsächlich auf der rechten Außenverteidiger-Position, wo er sich mittlerweile gut eingespielt hat. Stan-Cotti war im Winter letzten Jahres zum SV Waldperlach gewechselt und kam in der Rückrunde der Bezirksliga Ost auf sieben Einsätze für den SVW.

SV Waldperlachs Stan-Cotti: „Wollen solange es geht um den Aufstieg mitspielen“

Auch mit dem SV Waldperlach hat Stan-Cotti große Ziele für die nächste Saison: „Wir wollen natürlich solange es geht um den Aufstieg mitspielen“, definiert er die Ziele mit seinem neuen Verein.

Stan-Cotti und der SV Waldperlach starten am Samstag den 30. Juli 2022 gegen den TSV Siegsdorf in die Saison der Bezirksliga Oberbayern Ost. (Henrik Ahrend)