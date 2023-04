SV Waldperlach rutscht immer weiter ab – Kopp beruhigt: „Haben alles noch in der eigenen Hand“

Von: Robin Hieke

„Die Jungs geben in jedem Training und Spiel alles“: Florian Kopp glaubt weiterhin an seine Mannschaft © Manfred Neueder

Mit vier Niederlagen aus vier Spielen ist der SV Waldperlach aus der Winterpause gekommen – für Trainer Florian Kopp noch kein Grund zur Sorge.

Waldperlach – Der Auftakt nach der langen Winterpause verlief für den SV Waldperlach bislang alles andere als vielversprechend. In den bisherigen vier Partien ging die Mannschaft von Trainer Florian Kopp immer knapp als Verlierer vom Platz. In der Tabelle steht der SVW nur noch fünf Punkte vor der Abstiegszone.

Trotzdem lassen sich Kopp und seine Mannschaft nicht unterkriegen. „Wir waren in den letzten Spielen keineswegs so schlecht, wie es die Ergebnisse vielleicht vermuten lassen“, sagt Kopp. „Ich bin mir sicher, dass wir uns auch irgendwann mit den richtigen Ergebnissen belohnen, wenn wir die Leistung aus den vergangenen Spielen wieder auf den Platz bringen“, fügt er an.

Niederlagenserie: Wintervorbereitung und Personalsituation als mögliche Ursachen

Aus den letzten drei Spielen vor der Winterpause holte der SV Waldperlach sieben Punkte. An diesen kleinen Lauf konnten die Waldperlacher jedoch nicht anknüpfen. Das hat für Florian Kopp verschiedene Gründe: „Zum einen ist die Wintervorbereitung ohne Kunstrasen immer sehr schwierig und zerstückelt, weil man mal da, mal da trainieren muss und auch Trainingseinheiten ausfallen.“

„Zum anderen hatten wir in der Vorbereitung ziemliches Verletzungspech und auch einen Abgang im Winter, der uns ziemlich weh tut. Zudem sind zwei wichtige Spieler über den Winter mehrere Monate auf Weltreise, sodass wir das alles bisher nur schwer kompensieren konnten“, erklärt der 32-Jährige, der beim Verein als spielender Co-Trainer begonnen hatte.

Für die Mannschaft, die erst ihre zweite Bezirksligasaison spielt, ging es nicht darum aufzusteigen. „Mein persönliches Ziel war es, relativ schnell die nötigen Punkte zu sammeln und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, um sich nach oben orientieren zu können. Das kann auch funktionieren, wenn nicht zu viel Verletzungspech und andere unglückliche Dinge passieren würden“, erklärt Kopp.

SV Waldperlach: Richtungsweisende Duelle gegen Raubling und Kastl

Um sich von den Abstiegsrängen fernzuhalten, müssen Punkte her. Am Samstag geht es gegen den Aufsteiger SG Raubling. Anschließend kommt der Tabellenführer TSV Kastl ins Waldstadion. „Wir gehen beide Spiele an und möchten das Maximum herausholen“, sagt Trainer Kopp.

Dabei hat man sowohl gegen Raubling als auch gegen Kastl noch eine Rechnung zu begleichen. Beide Hinrunden-Duelle gingen verloren. „In Raubling ist der Druck sicherlich höher, gegen Kastl zu Hause haben wir nichts zu verlieren“, so Kopp. Der Schlüssel zum Klassenerhalt? „Die Leistung in den vergangenen Spielen und der Charakter und das Engagement der Jungs, die in jedem Training alles reinhauen und auch in den Spielen alles geben“, sagt der SVW-Trainer.