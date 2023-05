SV Waldperlach gerettet: „Wir hätten es nicht gedacht“ – TSV Buchbach II muss in der Relegation

Von: Alexander Nikel, Jörg Bullinger

Teilen

Florian Kopp und der SV Waldperlach sind gerettet. Yüksel Acipinar (r.) und der TSV Buchbach II müssen in die Relegation. © FuPa Oberbayern

Der SV Waldperlach hat sich den Klassenerhalt gesichert. Der TSV Buchbach II muss in die Relegation. Wir haben die Stimmen zur Entscheidung in der Bezirksliga Ost.

München – Am letzten Spieltag der Bezirksliga Ost stand nur noch eine Entscheidung aus: Wer muss in die Abstiegsrelegation: Der SV Waldperlach oder der TSV Buchbach II? Am Ende hat sich der SVW den Klassenerhalt gesichert.

Die Zweitvertretung des Regionalligisten dagegen muss zwei Extrapartien bestreiten. Gegen den TSV Peterskirchen reichte es nur zu einem Remis. Gleichzeitig machten die Waldperlacher ihre Hausaufgaben und schlugen nach zweimaligen Rückstand den FC Langengeisling in der Ferne. Die Stimmen zum Saisonfinale:

SV Waldperlach: Aufholjagd gegen Langengeisling wird mit dem Klassenerhalt belohnt

Florian Kopp (Trainer SV Waldperlach): „Die Erleichterung ist riesengroß nach der echt schweren Rückrunde. Wir hätten es, ehrlich gesagt, zwischendrin nicht gedacht. Es hätte ja dann auch so gereicht. Wir wollten es unbedingt selbst klarmachen, weil wir es mit einem Sieg in der eigenen Hand hatten.“

„Ich bin megastolz auf die Jungs, dass sie es am Ende noch so herumgerissen haben. Sie haben es verdient, nicht abzusteigen, weil die Qualität einfach viel zu groß ist und die Jungs in den letzten Wochen richtig gut trainiert haben. Jetzt geht es zurück nach Waldperlach und wir schauen, was der Abend bringt. Da wird jetzt nur noch gefeiert. Danach wird alles wieder auf Null gestellt und wir setzten den Fokus auf die neue Bezirksliga-Saison.“

Relegation steht an: TSV Buchbach II spielt Remis gegen TSV Peterskirchen

Yüksel Acipinar (Trainer TSV Buchbach II): „Meine Glückwünsche nach Waldperlach, dass sie es geschafft haben. Für uns ist es natürlich ärgerlich, dass wir jetzt in die Verlängerung müssen. Aber so ist Fußball eben. Wir haben in den letzten Wochen oft die Möglichkeit gehabt, diesem Finale aus dem Weg zu gehen. Wir haben es nicht geschafft, die Ergebnisse zu erzielen, plus dem Genickschlag gegen den TSV Dorfen letzte Woche, als wir in der 97. Minute den Ausgleich kassiert haben.“

„Für das heutige Spiel muss ich ein großes Lob an meine Mannschaft aussprechen. Zuletzt hatten wir sehr viele enge Spiele. Uns darf keiner einen Vorwurf machen, dass wir eine erste Mannschaft aufgestellt haben. Wir haben es heute versucht, alleine zu machen. Bis auf einen Spieler war es eine eigene U23. Da bin ich wirklich stolz auf die Jungs.“

„Am Ende haben wir es dann nicht geschafft, zu gewinnen. Aber das hätte auch nichts genutzt. Für das Gefühl und für den Kopf wäre es schon gut gewesen. Waldperlach hat in Langengeisling gewonnen. Somit war das eh hinfällig. Wir müssen schauen, dass wir in den nächsten Tagen regenerieren und dann gegen den VfL Waldkraiburg in zwei Spielen gewinnen.