„Der beste Stürmer der Bezirksliga“ - SVN-Trainer Magro begeistert von Neuzugängen

Von: Simon Jacob, Noah Hölch

Jose Maximiliano Andrade Ceballos ist einer von vielen hochkarätigen Neuzugängen des SVN München © Traub

Der SVN München bastelt weiter fleißig an seinem Kader für die kommende Bezirksliga-Saison. Trainer Dennis Magro ist von den Neuzugängen begeistert.

München - Beim SVN laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochturen. Der Neuperlacher Klub präsentierte bereits elf Zugänge, neun davon sind gezielt für die erste Mannschaft gedacht. In der abgelaufenen Spielzeit entgingen die Münchner als Zwölfter nur knapp der Abstiegsrelegation, dank hochkarätiger Neuverpflichtungen zählen sie in der kommenden zu den Aufstiegsaspiranten.

Verstärkung für alle Mannschaftsteile

Der SVN München setzt auf ein spielerisch versiertes Team und macht hierfür auch nicht vor der Torhüterposition halt. Mit Niklas Leitermann verpflichteten sie, laut Magro, den Keeper mit dem stärksten Fuß der Liga.

Leitermann kommt im Dreierpack mit Stürmer Tobias Oesterle und Torgarant Jose Maximiliano Andrade Ceballos von Landesliga-Aufsteiger FSV Pfaffenhofen. Ceballos traf in den letzten sieben Saisons zweistellig. 2022/23 avancierte er mit 26 Treffern und 13 Vorlagen zum Topscorer der Bezirksliga Oberbayern Süd. „Er ist der beste Bezirksliga-Stürmer, den ich jemals gesehen habe“, sagt Magro über den Argentinier. Im Gegenzug verlässt die Münchner ihr erfolgreichster Torschütze der abgelaufenen Saison: Rudi Gerhatsreiter, 13 Treffer in 26 Spielen, schließt sich Landesligist SpVgg Feldmoching an.

Rachid Teouri kommt von der DJK Pasing

Ein weiterer Transfercoup gelang dem SVN mit der Verpflichtung von Stürmer Rachid Teouri. Der Togoer war mit 25 Toren und 18 Assists in 28 Spielen (Relegation mit eingerechnet) maßgeblich für den Bizirksligaaufstieg der DJK Pasing verantwortlich.

Die erfahrenen Serkan Türkcan (31) und Cenk Imsak (33), zwei Spieler mit SVN-Vergangenheit, vestärken Abwehr und Mittelfeld. Ein Mann für die Zukunft ist dagegen Dylan Tougan vom FC Kosovo. Magro bezeichnet den 19-Jährigen als Rohdiamanten, der nur noch ein wenig geschliffen werden müsse.

SVN München von Neueinteilung betroffen

Die Neuperlacher sind ebenfalls von der Korrektur der Berzirksliga-Einteilung betroffen und wechseln von der Nord- in die Ost-Gruppe. Trotz der namhaften Neuzugänge hält sich der Trainer bei der Ausgabe eines Saisonziels bedeckt: „Ich kann die Bezirksliga Ost gar nicht einschätzen, da kenne ich nur wenige Mannschaften“, und weiter, „wir wollen erstmal zusammenwachsen und taktisch sowie optisch ansprechenden Fußball spielen. Nach oben sind aber natürlich keine Grenzen gesetzt“.

Die Eindrücke aus den ersten beiden Testspielen (4:2 gegen SV Bruckmühl & 4:3 gegen SpVgg 1906 Haidhausen) stimmen Magro positiv: „Die Neuen haben sich sehr gut eingegliedert. Es wirkt, als wären sie schon lange dabei. Hier wächst etwas zusammen.“ (Simon Jacob)