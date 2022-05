SVN München: Aufrüstung für kommende Saison - sechs Transfers schon fix

Von: Sebastian Isbaner

Der SVN München im Ligaspiel gegen den SC Oberweikertshofen. © Dieter Metzler

Der SVN München um Trainer Dennis Magro steckt tief in der Kaderplanung für die nächste Saison. Unter anderem wechselt ein Trio von Pfaffenhofen nach Neuperlach.

München - Der SVN München gab heute bereits sechs Neuzugänge für die kommende Saison bekannt. Aus Pfaffenhofen wechseln gleich drei Spieler mit Rany Mohamed Hassan Elbelouny, Benjamin Sivic und Julien Santana-Mielke in den Münchner Süden. Dazu kommt Maximilian Ahammer vom TSV Grünwald und Luka Topic vom TSV Eching. Außerdem fängt Emre Alan nach einer kurzen Pause wieder an. Mit diesen Neuzugängen will sich der Bezirksligist nach einer sehr turbulenten Saison neu aufstellen.

Noch zur Winterpause war die Situation beim SVN keine einfache. Nach einer durchwachsenen Hinrunde verließen neben dem Trainer und Teammanager auch einzelne Spieler die Mannschaft. In der Wintervorbereitung wurde zudem Dennis Magro erst auf den letzten Drücker als Trainer vorgestellt. Er brachte die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur. Seit seinem Amtsantritt ist der SVN noch ungeschlagen in der Liga.

„Dennis war ein absoluter Glücksgriff für uns“

Der Coach erntete daher auch von den Vereinsverantwortlichen nur Lob. „Dennis war ein absoluter Glücksgriff für uns“, sagt Abteilungsleiter Bernd Klemm auf Nachfrage. Die gute Arbeit von Dennis Magro und der Mannschaft in der Rückrunde erklärte nach Bernd Klemm auch den rapiden Zuwachs an Spieleranfragen. „Seit der Dennis Trainer ist, rennen sie uns hier die Bude ein.“ Sechs Transfers wurden demnach schon getätigt.

Diese veröffentlichte der Verein zwar erst heute. Allerdings arbeitete Trainer Dennis Magro schon eine ganze Weile an diesen Wechseln. „Wir waren schon länger an den Leuten dran. Mit einigen war es schon damals klar, als ich hier angefangen habe. Jetzt haben wir es gepostet.“, sagt Dennis Margo. „Man kann sich da nicht so viel Zeit lassen. Ansonsten sind alle Spieler weg“, fügte er hinzu. Viele der Neuzugänge, die der Verein für sich gewinnen konnte, haben schon bei früheren Stationen unter dem Neutrainer gespielt.

Mit den Erweiterungen will der Verein besser in die nächste Saison starten als vergangene Spielzeit. „Wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen. Jedoch wollen wir dafür auch keine Lanzen brechen“, sagt Magro. Den Kern der ungeschlagenen Mannschaft der Rückrunde will er auf jeden Fall beibehalten. „Es lief nur so gut weil es ein super Team ist. Jeder läuft einen Meter mehr für den Anderen. Die neuen Spieler sollen da dann nochmal ein wenig Qualität dazugeben.“ erklärte der Coach. Fertig mit der Kaderplanung ist der SVN aber noch nicht. „Es kommen wahrscheinlich noch drei dazu“, verkündet Magro. (Sebastian Isbaner)