Sechs Spiele ohne Niederlage: SVP-Reserve trotzt auch Spitzenreiter FC Croatia München Punkt ab

Sechstes Spiel in Serie ohne Niederlage

Auch Spitzenreiter FC Croatia München konnte die Serie des SV Planegg-Krailling II nicht beenden. Das 1:1 im Kreisklasse-Duell bedeutete das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage.

Planegg – In der Rechnung von Pero Januzovic fehlt der SVP-Reserve nun nur noch ein Punkt für den vorzeitigen Klassenerhalt.Der Planegger Trainer predigt seit Saisonbeginn, dass er davon ausgeht, dass 25 Zähler für den Ligaverbleib reichen. Im Heimspiel glänzte sein Team einmal mehr durch Zusammenhalt und Comeback-Qualitäten.

Wie in den vorangegangenen drei Partien geriet der SVP mit 0:1 in Rückstand: Bereits nach vier Minuten nutzte Croatias Toptorjäger Daniel Krajina einen kleinen Fehler von Eugen Welsch im Tor der Gastgeber aus, der einen Ball nach vorne abklatschen ließ, und markierte das 1:0 für den Spitzenreiter. „In der ersten Hälfte hatten wir ein bisschen zu viel Respekt“, sagte Januzovic. Noch vor der Pause vergaben Frederik Egger und Stefan Suchanke zwei Chancen zum Ausgleich.

„In der zweiten Halbzeit haben wir echt Gas gegeben“, lobte Januzovic. In dem laut SVP-Trainer taktisch geprägten Spiel stellten die Hausherren eine Viertelstunde vor dem Ende auf Dreierkette in der Abwehr um. Welsch bewahrte sein Team dann zunächst vor dem 0:2, ehe Egger in der 83. Minute einen Halbfeld-Freistoß von Niek Khazali zum 1:1-Endstand über die Linie bugsierte. (mg)

SV Planegg-Krailling II –

FC Croatia München 1:1 (0:1)

SV Planegg-Krailling II: Welsch; Si.Gerner (C), Lazarevic, Wallner, Galletti, Fr.Egger, Khazali, Biao, Suchanke, Hirons, Tomic; Lorenz, Wiebke, Reitmayr

Tore: 0:1 Krajina (4.), 1:1 Fr.Egger (83.)