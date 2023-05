Termine und Anstoßzeiten zur Relegation in den Münchner Kreisligen

Von: Jörg Bullinger

Der VfR Garching II und der FC Alte Haide müssen in der Kreisliga nachsitzen und hoffen auf den Klassenerhalt. © Simone Orth (www.fupa.net/oberbayern)

Die Relegationsspiele zu den Münchner Kreisligen sind ausgelost. Der Überblick über Termine und Anstoßzeiten der einzelnen Duelle.

München - Jetzt geht es in die Verlängerung. Die Relegationsteilnehmer für die kommende Kreisliga-Saison stehen fest. Die Teams müssen sich noch einmal in zwei harten Spielen beweisen, wenn sie in der kommenden Saison dabei sein möchten. Gleich zwei Klubs haben eine Doppelbelastung. Der VfB Forstinning kämpft mit der 1. Mannschaft um den Klassenerhalt und mit der Reserve um den Aufstieg. Die beiden Herrenmannschaften des VfR Garching wollen den Doppelabstieg noch über die Relegation abwenden. Der Überblick zu den Aufstiegsspielen der Münchner Kreisligen.

Spiel 1 zur Kreisliga München 1

Dienstag, 30. Mai, 18:45 Uhr: FC Alte Haide DSC - TSV 54-DJK München

Samstag, 3. Juni, 14:30 Uhr: TSV 54-DJK München - FC Alte Haide DSC

Der Sieger nach Hin- und Rückspiel tritt in der kommenden Saison in der Kreisliga München 1 an.

Spiel 2 zur Kreisliga München 1

Donnerstag, 1. Juni, 18:45 Uhr: VfR Garching II - TSV Bergkirchen

Sonntag, 4. Juni, 14:30 Uhr: TSV Bergkirchen - VfR Garching II

Der Sieger nach Hin- und Rückspiel tritt in der kommenden Saison in der Kreisliga München 1 an.

Spiel 1 zur Kreisliga München 2

Mittwoch, 31. Mai, 18:45 Uhr: TSV Milbertshofen - NK Dinamo München

Sonntag, 4. Juni, 14:30 Uhr: NK Dinamo München - TSV Milbertshofen

Der Sieger nach Hin- und Rückspiel tritt in der kommenden Saison in der Kreisliga München 2 an.

Spiel 2 zur Kreisliga München 2

Dienstag, 30. Mai, 19:30 Uhr: FC Hertha - FC Bosna

Sonntag, 4. Juni, 15 Uhr: FC Bosna - FC Hertha

Der Sieger nach Hin- und Rückspiel tritt in der kommenden Saison in der Kreisliga München 2 an.

Spiel 1 zur Kreisliga München 3

Mittwoch, 31. Mai, 18:45 Uhr: Fortuna Unterhaching - TSV Waldtrudering

Sonntag, 4. Juni, 14:30 Uhr: TSV Waldtrudering - Fortuna Unterhaching

Der Sieger nach Hin- und Rückspiel tritt in der kommenden Saison in der Kreisliga München 3 an.

Spiel 2 zur Kreisliga München 3

Mittwoch, 31. Mai, 18:45 Uhr: NK Hajduk - VfB Forstinning II

Samstag, 3. Juni, 16 Uhr: VfB Forstinning II - NK Hajduk

Der Sieger nach Hin- und Rückspiel tritt in der kommenden Saison in der Kreisliga München 3 an. (jb)