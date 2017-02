Ticket-Aktion bei München-Derby: Bayern und 1860 unterstützen Teutonia

Vorverkauf gestartet

FC Bayern München/TSV 1860 München - Auf das Münchner-Derby fiebern Fans und Vereine jedes Jahr hin. Das Regionalligaspiel zwischen dem FC Bayern und dem TSV 1860 München ist für alle beteiligten das absolute Highlight.

Am Mittwoch, 22. Februar startete der Vorverkauf der Gästetickets für Besitzer einer Jahreskarte und Mitglieder des TSV 1860 München. Der Online-Ticketshop und der Kartenvorverkauf an der Grünwalder Straße 114 sind die beiden Möglichkeiten, Karten zu bekommen. Jeder Käufer kann maximal vier Tickets erwerben. Den Löwen stehen insgesamt 4.700 Karten zur Verfügung.

Das Stadtderby steht dieses Mal im Zeichen des FC Teutonia München. Beim Münchner Traditionsverein brannte wenige Tage vor Weihnachten 2016 das Vereinsheim nach einer Weihnachtsfeier und wurde komplett zerstört. Beim Verein aus dem Münchner Norden entstand ein Sachschaden von circa 250.000 Euro. Seitdem haben die mehr als 700 Kinder und Erwachsene die bei Teutonia in 30 Mannschaften spielen keine Heimat mehr. Nachdem der DFB, der BFV und mehrere Amateurvereine aus München und Umgebung bereits gespendet und geholfen hatten, kommt jetzt auch noch Hilfe vom Rekordmeister dazu.

Beim Regionalliga-Derby zwischen den FC Bayern Amateuren und der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München im Stadion an der Grünwalder Straße am 12. März wird auf jedes Ticket ein „Solidaritäts-Euro“ aufgeschlagen. Die Einnahmen, die aus den Tickets aus dem 12.500 Zuschauer fassendem Stadion entstehen, wird der FC Bayern anschließend auch noch einmal erhöhen.

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef des FC Bayern äußert sich über die Hilfemaßnahme: „Der FC Teutonia ist einer der traditionsreichsten Vereine Münchens und für seine intensive Jugendarbeit bekannt. Mit dieser Aktion wollen wir uns - Verein und Fans - mit dem Münchner Amateurfußball solidarisch zeigen. Ich hoffe, dass wir so dazu beitragen können, dass der FC Teutonia mit seinen 23 Jugendteams schon bald wieder in einem Vereinsheim zuhause ist“, wird er in einer Pressemeldung auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

„Wir sind überwältigt von dieser Nachricht und danken dem FC Bayern München, diese großartige Geschichte initiiert zu haben,“ bedankt sich der Präsident des 1905 gegründeten Traditionsverein FC Teutonia, Klaus Neuner, laut der Pressemitteilung des FCB.

Text: Manuel Kraus

Quelle: fussball-vorort.de