SV Lafnitz anstatt Manchester City: Ex-Guardiola-Zögling wechselt in österreichische 2. Liga

Von: Michael Zbytek

Antonio Trograncic spielte zuletzt für Wacker Burghausen, einst trainierte er unter Pep Guardiola. © Mike Megapix / sampics

Der ehemalige Bayern- und Löwen-Spieler Antonio Trograncic verlässt den SV Wacker Burghausen. Sein neuer Verein ist der SV Lafnitz in Österreich.

Burghausen – Nach zwei Jahren beim SV Wacker Burghausen hat Antonio Trograncic einen neuen Verein gefunden. Er verlässt den Regionalklub in Richtung Österreich zum SV Licht-Loidl Lafnitz in die 2. Liga. Der ehemalige FC Bayern- und 1860-München-Fußballer absolvierte für die Weiß-Schwarzen 27 Spiele und kommt dabei auf einen Treffer. Über die Rolle des Rotationsspielers kam er nicht hinaus.

Trograncic trainierte unter Erfolgstrainer Guardiola – weitere Ausbildung bei Ajax und Dinamo

Mit dem Wechsel wird Trograncic vermutlich den Sprung zum Profi schaffen wollen – ein Schritt, welcher ihm schon als 15-Jähriger zugetraut wurde. Damals durchlief er die Jugendmannschaften des deutschen Rekordmeisters und trainierte unter anderem mit den Bayern-Profis unter dem heutigen Manchester-City-Trainer Pep Guardiola. Der Kroate schien auf dem Weg zur Weltkarriere zu sein. Das bemerkte auch Ajax Amsterdam, wohin es das einstige Wunderkind im Januar 2017 zog.

Antonio Trograncic wechselt in die 2. Liga nach Österreich. © Mike Megapix

Doch auch in den Niederlanden wurde Trograncic nicht glücklich. Über die U19 von Dinamo Zagreb kehrte der heute 23-Jährige 2021 nach Deutschland zurück. Für die Reserve des TSV 1860 absolvierte Trogancic seine ersten Partien im Herrenbereich in der Bayernliga, für eine Nominierung in den Profi-Kader reichte es allerdings nicht.

Wird Trogancic in Österreich glücklich?

Nach zweieinhalb Jahren und 18 Spielen war auch bei den Löwen wieder Schluss. Daraufhin stand Trograncic zwei Monate ohne Verein da, ehe der Regionalligist SV Wacker Burghausen ihn verpflichtete. Drei Tage nach Ende der Wechselfrist wurde der Transfer erst bekannt gegeben.

Mit 23 Jahren folgt jetzt der Wechsel in die österreichische 2. Liga. Dort heißt sein Trainer dann nicht wie als 15-Jähriger Pep Guardiola, sondern Philipp Selmic. (Michael Zbytek)