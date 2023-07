Holz und Zant verlassen Türkgücü - Akkay dementiert Zusammenhang mit Einstieg von Investor Rapaic

Von: Sebastian Isbaner

Marco Holz (li.) wird künftig nicht mehr für Türkgücü München auflaufen © Imago/Beautiful Sports

Türkgücü München gibt die Leistungsträger Holz und Zant ab. Der Abgang hängt laut Präsident Akkay nicht mit dem Einstieg des neuen Investors zusammen.

München – Im anstehenden Derby gegen die Amateure des FC Bayern München wird Türkgücü München wie schon zum Auftakt gegen Augsburg auf Marco Holz und Michael Zant verzichten. Die beiden Leistungsträger stehen nicht mehr im Kader von Alper Kayabunar.

Neuer Investor bei Türkgücü: Milan Rapaic steigt beim Regionalligisten mit ein

Wie die SZ berichtet hat, hat die Entscheidung nicht nur um sportliche Gründe. Die beiden Innenverteidiger sind bei Nico Held angestellt, der noch zum Vorstand von Türkgücü München gehört. Held ist ab dieser Saison nur noch Sponsor. Ursprünglich war laut des Berichts ein Ausbau der Kooperation angedacht, doch nach dem Einstieg von Investor Milan Rapaic wird die Zusammenarbeit nicht ausgebaut. Präsident Taskin Akkey spricht von „einsteitigen Interessen“ Helds, „die nicht zu erfüllen“ wären.

„Das hat damit nichts zu tun. Marco hat seine Karriere beendet und bei Zant ist der Vertrag abgelaufen“

Wird den beiden Leistungsträgern ihr Job bei Held zum Verhängnis? Dies verneint Türkgücü-Präsident Taskin Akkay: „Das hat damit nichts zu tun. Marco hat seine Karriere beendet und bei Zant ist der Vertrag abgelaufen. Es gab Gespräche zur Verlängerung, aber wir konnten uns letztlich nicht einigen. Dass Spieler zusätzlich noch im Sponsoring arbeiten, kommt vor, ist aber nicht Sache des Vereins“, so Akkay auf Rückfrage Fussball-Vorort/FuPa Oberbayern.

Dennoch wiegt der Verlust schwer. Holz lief vergangene Saison insgesamt 33 Mal für die Münchner auf, erzielte dabei vier Tore und steuerte acht Assists bei. Zant kam in der Innenverteidigung auf 31 Liga-Einsätze. „Marco ist für uns wahrscheinlich nicht ersetzbar“, wird Trainer Alper Kayabunar in der SZ zitiert.

„Keine Summe X“ – Türkgücü und Investor Rapaic wollen den Verein nachhaltig weiterentwickeln

Nichtsdestotrotz sind die Verantwortlichen bei Türkgücü positiv für die Zukunft gestimmt. Nicht zuletzt auch, da mit Rapaic als Investor nun wieder eine feste Größe hinter dem Verein steht. „Er hat einen nachhaltigen Plan, ein Projekt. Ziel ist immer erst einmal die Regionalliga zu halten, so gut wie möglich abzuschneiden und uns nachhaltig, vor allem auch in der Jugendarbeit, weiterzuentwickeln“, so Akkay. Um einen bestimmten Geldbetrag des Investors soll es dabei nicht gehen. „Wir werden uns versuchen, ein gewisses Budget zu erarbeiten. Eine klare Summe X gibt es nicht.“

Den Auftakt in die neue Saison hätten sich die Verantwortlichen von Türkgücü München besser vorgestellt. Im Heimspiel gegen den FC Augsburg II kamen die Münchner nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Am Freitagabend kann die Mannschaft um Trainer Alper Kayabunar dieses Ergebnis aber wieder in die Vergessenheit rücken. Denn mit der Reserve des FC Bayern wartet für die Mannschaft von der Heinrich-Wieland-Straße eins von zwei heißesten Derbys Saison. Anpfiff der Partie ist am Freitag, dem 28. Juli, um 19 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)