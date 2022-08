Transfercoup beim SV Aubing: Athanasios Savvas kommt zurück - und trifft gleich fünf Mal

Von: Sebastian Isbaner

SV Aubings Cheftrainer Patrick Ghigani (li.) und sein Neuzugang Athanasios Savvas (re.) © FuPa

Athanasios Savvas ist zurück im Trikot des SV Aubing. Nach nur fünf Einsätzen für den Bayernligisten Dachau 65 wechselte der Stürmer zu den Münchnern.

Aubing - Der SV Aubing konnte sich in der Offensive prominent verstärken. Athanasios Savvas wechselt zurück zum SVA. Das gab der Verein auf seiner Homepage bekannt. Savvas kommt nach nur fünf Einsätzen in der laufenden Saison vom Bayernligisten TSV Dachau 1865 zum derzeit Achten der Bezirksliga Süd. Der 20-Jährige war in der Saison 21/22 bereits für die Münchner aktiv. In nur 18 Spielen traf der Angreifer 15 Mal und bereitete sechs Treffer vor.

SV Aubing: Ghigani bekommt Wunschspieler aus Dachau - „Atha ist ein super Stürmer“

Cheftrainer Patrick Ghigani freut sich über den gelandeten Transfer-Coup. „Atha ist ein super Stürmer. Durch die Verletzung von Daniel Koch haben wir noch einen Stürmer gebraucht. Da hat es sich natürlich super angeboten“, so der ehemalige Profi im Gespräch mit Fußball-Vorort/FuPa Oberbayern. Doch warum wieder zurück zum SV Aubing? Für den Wechsel zum SVA sollen mehrere Komponenten eine Rolle gespielt haben.

„Seine Familie leitet bei uns das Sportheim und so war er oft als Zuschauer bei unserem Training zu Gast. Atha war nicht so glücklich in Dachau und hat dann gezeigt, dass er gerne mit mir zusammenarbeiten will und dann haben wir gleich zugeschlagen“, so Ghigani. Über den Hergang des Wechsels freut er sich sehr. „Es war auch sehr fair vom TSV Dachau, wie die Freigabe letztendlich abgelaufen ist.“

Athanasios Savvas: Torpremiere beim Comeback - Viererpack zuhause gegen Großhadern

Nun hat Ghigani mit Savvas sein fehlendes Puzzle-Teil in der Offensive gefunden. Und dieser macht auch sofort da weiter, wo er damals beim SV Aubing aufgehört hat. Gleich in seinem Debüt traf der 20-Jährige gegen den TSV Neuried und holte gegen raisting einen Elfmeter raus. Vergangenes Wochenende drehte der Angreifer zuhause gegen Großhadern auf und erzielte vier Tore beim 6:3 Sieg. Zudem bereitete er einen weiteren Treffer vor.

Von Eingewöhnungszeit keine Spur. „Fit ist er ja eh aus der Vorbereitung und Zeit bei Dachau. Er kennst sich hier aus, den Vorstand, das Team und das Gelände. Atha hat sofort super Leistungen gebracht und sich sehr schnell wieder an alles hier gewöhnt“, so Cheftrainer Ghigani über seinen Neuzugang.

Bezirksliga-Süd: SV Aubing möchte mit Savvas gegen Hellas München den nächsten Sieg einfahren

Der SV Aubing hat sich nach einem holprigen Start wieder gefangen. Mit den Siegen gegen Großhadern und Raisting stehen die Münchner nach fünf Spieltagen im Mittelfeld der Bezirksliga Süd. Kommendes Wochenende trifft der SVA dann auf den Bezirksliga-Aufsteiger FC Hellas München. (Sebastian Isbaner)