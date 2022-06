Da ist das Ding! TSV Allach II feiert Meisterschaft und Aufstieg in die A-Klasse

Von: Tim Hempfling

So sehen Sieger aus: Der TSV Allach II feiert die Meisterschaft und damit verbunden den Aufstieg in die A-Klasse. © TSV Allach

Bereits gegen die Reserve der SpVgg Kammerberg macht die „Zwoate“ des TSV Allach die Meisterschaft klar. In den darauffolgenden Spielen wurde die Meisterschaft gebührend gefeiert.

Allach - Das letzte Mal, dass der TSV Allach II in der A-Klasse spielte, ist schon lang her. Sieben Jahre lang her, um genau zu sein. In der Saison 2014/15 stieg die Allach-Reserve sang- und klanglos ab. Mit einer Tordifferenz von -67 (!) in 26 Spielen, 99 Gegentoren und den meisten Niederlagen der Liga (20) war der Gang in die B-Klasse mehr als verständlich.

Nun, sieben Jahre später, ist es endlich wieder so weit: Allachs „wahre Liebe“ spielt wieder A-Klasse. Doch bis dahin war es ein weiter Weg. In der ersten Saison als frisch gebackener B-Klassist beendete man die Saison noch auf Platz sieben, das darauffolgende Jahr nur noch auf Platz acht und in der Saison 2017/18 ist man mit dem 13. Platz auch fast noch in die C-Klasse abgestiegen.

Chris Boehling wurde Trainer der Allacher Reserve

2018 folgte dann ein Neuaufbau. Chris Boehling vom Post SV München II übernahm als Trainer und brachte einige Akteure von dort mit. In der ersten Saison unter ihm erreichte der TSV den zehnten Platz (punktgleich mit dem Neunten). Während der Corona-Saison 2019/21 erreichte die Boehling-Elf dann schon Rang vier. Spätesten hier war klar: Die A-Klasse muss das Ziel sein.

Also ging man dementsprechend in die Saison 2021/22 rein. Aus den ersten vier Spielen holte die „Zwoate“ neun Punkte. Danach gab es drei Spiele ohne Sieg (zwei Spiele gingen sogar verloren). Was danach folgte, ist wie mit dem Zorn eines sanftmütigen Mannes zu vergleichen: Mit 13 (!) Siegen in Folge legte man nicht nur den Grundstein für den Aufstieg, sondern gleich die Meisterschaft. Mit einem Torverhältnis von 60:15 aus den 13 Spielen schossen die Allacher alles kaputt, was ihnen in den Weg kam. Der TSV Allach II holte gegen jedes Team aus der Liga - bis auf den SC Inhauser Moos II - mindestens einen Sieg, gegen die meisten gewannen sie sogar zweimal.

Die Allacher-Riesen-Schwenkfahne. Angefertigt damals für den Aufstieg der Ersten in die Bezirksliga, kam sie im letzten Saisonspiel auch bei der „Zwoaten“ zum Einsatz. © TSV Allach

TSV Allach II: Meisterschaft aber immer noch nicht entschieden

Doch die Meisterschaft war noch nicht entschieden. Denn der TSV Ludwigsfeld blieb hartnäckig. Weil der TSV gegen „Angstgegner“ SC Inhauser Moos II vier Spieltage vor Schluss verlor, konnte Ludwigsfeld die Allacher theoretisch noch einholen. Alles, was die Allacher brauchten, war ein Sieg aus den letzten drei Spielen. Und der folgte prompt. Nämlich im darauffolgenden Heimspiel gegen die SpVgg Kammerberg II. Mit 4:1 schoss die Boehling-Elf die Kammerberger nach Hause und durfte so die Meisterschaft bejubeln.

Klein, aber fein: Nicht jeder Mann dürfte das hören wollen. Doch der Mannschaft von Chris Boehling ist das egal. Denn gegen den TSV Schwabhausen II bekam sie die Meisterschaftstrophäe überreicht. © TSV Allach

Die Feier war groß, doch die letzten zwei Spiele mussten natürlich noch zu Ende gespielt werden. Auch hier wollten die Allacher nochmal zeigen, warum sie schon als A-Klassen-Aufsteiger feststanden. Und das taten sie. Zuerst mussten sie ein letztes Mal auswärts ran. Beim TSV Schwabhausen II feierten die Meister einen souveränen 3:0-Erfolg, ehe es zum Saisonabschluss zu Hause gegen den SV Türk Dachau II ging.

TSV Allach II: Positionen ausgelost im letzten Spiel

Da in der Liga schon alle Entscheidungen in Bezug auf Ab- und Aufstieg gefallen sind, wurden alle Positionen (bis auf die Torwart-Position) auf Wunsch der Allacher Mannschaft vor dem Spiel ausgelost. Die Gäste aus Dachau standen dann vor dem Spiel Spalier, um den Meister und Aufsteiger Respekt zu zollen. Und dann durfte es auch endlich losgehen: das vorerst letzte Spiel des TSV Allach II in der B-Klasse. Am Ende stand ein verdienter 4:2-Heimerfolg auf der Tagesliste. Und damit auch der 16. Erfolg in den letzten 17 Spielen. Die Feier nach dem Spiel ging noch bis in die nächtlichen Stunden. Legenden besagen, dass die Allacher bis heute noch an ihrem Sportplatz feiern.

Kapitän Sebastian „Wohli“ Wohlmannstetter mit dem Meister-Trikot. © TSV Allach

Die „Zwoate“ des TSV Allach steht am Ende der Saison mit den meisten Treffern (84) und den wenigsten Gegentoren (29) da. Auch in der Fairnesstabelle steht man auf dem ersten Platz mit nur 26 Gelben Karten in 24 Spielen. Nach sieben langen Jahren hat das Warten nun endlich ein Ende. Nicht umsonst heißt es in einem bekannten Lied: „Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehn.“