Neuhadern als Vorbild: Andy Weber krempelt TSV Großhadern um und liebäugelt mit Mario Erb

Von: Michael Zbytek

Andy Weber ist weiterhin Trainer beim TSVG, ab sofort aber in der ersten Mannschaft. © TSV Großhadern

Beim TSV Großhadern steht nach dem Abstieg in die Kreisliga ein Umbruch an. Unter anderem ist jetzt Andreas Weber der neue Trainer der 1. Mannschaft.

Großhadern – Nach einer enttäuschenden Spielzeit in der Bezirksliga ist der TSV Großhadern auf dem letzten Tabellenplatz in die Kreisliga abgestiegen. Der Wiederaufstieg hat zunächst keine Priorität. Für die nächsten Jahre stehen die Ruhe im Verein und die Entwicklung des neuen Kaders im Fokus. Die Positionen des Trainers und der Abteilungsleitung ersetzte der TSV bereits mit vertrauten Namen.

Die Fußballabteilung übernimmt Berti Sammer. Er fungierte schon zweimal zuvor in dieser Rolle und übernimmt nun das Amt von Günther Niebler. Neben Sammer werden noch sieben weitere Personen die Funktion als sportliche Leiter ausführen, auch Tobi Taverna, der ehemalige Trainer der ersten Mannschaft.

Weber rückt als Trainer von der Reserve in die 1. Mannschaft auf

Der neue Mann an der Seitenlinie ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht beim TSV: Andreas „Andy“ Weber wird in der nächsten Saison das Zepter in die Hand nehmen. Der 32-Jährige sammelte die letzten zwei Jahre Erfahrung als Spielertrainer in der Reservemannschaft und soll jetzt den Umbruch schaffen. Auch in der ersten Mannschaft wird er zugleich als Trainer als auch als Spieler aktiv sein.

Weber begrüßt, dass der Verein die kommenden Jahre auf die Entwicklung der Mannschaft setzen möchte. Im Gespräch mit Fußball Vorort sprach er dabei den Abstieg der letzten Saison an: „Es hat an der Kadertiefe gefehlt. Wichtige Spieler haben den Verein verlassen und diese Lücken wurden nicht gefüllt.“ Umso mehr freut sich der neue Trainer, dass für die anstehende Spielzeit fünf A-Jugendspieler in die Herrenmannschaft aufrücken und drei weitere spielberechtigt sind.

TSV Großhadern traut der eigenen Jugend viel zu – TSVG sieht sich nicht in der Favoritenrolle

Der 2004/05er-Jahrgang des TSV gilt als vielversprechend. Das Potenzial der Jugendspieler möchte der Verein nutzen, um zukünftig eine junge, attraktive Mannschaft aufzustellen. So sollen dann auch Kicker von anderen Vereinen nach Großhadern gelockt werden. Allerdings sieht Andy auf den Angreifer-Postionen noch Handlungsbedarf.

Er konzentriert sich aber jetzt vor allem auf die Integrierung der Jugend ins Team und dass die Stimmung in der Mannschaft sitzt. „Wichtig ist, dass die Jungs fit bleiben und einfach Bock auf Fußball haben“, sagt Weber. Über die nächsten Jahre sollen die neuen Spieler an das Niveau herangeführt werden, bis sie bereit sind für die Bezirksliga.

Daher sieht sich Weber in der Saison 2023/24 keinesfalls in der Favoritenrolle, obwohl der Verein erst abgestiegen ist: „Wir wollen uns nur so schnell wie möglich zusammenfinden und die ein oder andere stärkere Mannschaft ärgern.“ Der Trainer wäre mit einem einstelligen Tabellenrang mehr als zufrieden. Als Vorbild nannte der 32-Jährige den großen Rivalen FC Neuhadern, welcher sich letzte Saison als Aufsteiger auf einem stabilen achten Tabellenplatz in der Bezirksliga behauptete.

Großhadern schaut beim Rivalen aus Neuhadern ab – Weber liebäugelt mit Erb-Wechsel

Aus dem privaten Umfeld kennt Andy einige Vorgänge beim FCN und zeigte sich begeistert von deren Philosophie der letzten Jahre. Neuhadern hielt den eigenen Kader in der Kreisliga über Jahre zusammen. Die Belohnung: Der Bezirksliga-Aufstieg und eine starke Debütsaison.

So ähnlich soll es dann am besten auch in Großhadern laufen. Einen genauen Zeitplan hat Weber für den Wiederaufstieg nicht. „Wenn es drei Jahre werden, wäre ich natürlich glücklich. Aber auch vier Jahre gehen absolut in Ordnung“, gibt er im Interview zu. Er fügt aber hinzu, dass man nicht zu viel hineininterpretieren sollte. „Wir machen ein Jahr nach dem anderen und schauen dann weiter. Und wenn die erste Saison gut klappt, werde ich Mario Erb hierher lotsen“, scherzt Andy.

Der TSV-Coach hat gute Kontakte zum Ex-Profi. Erb war unter anderem bei Unterhaching und der Reserve des Rekordmeisters zu Drittligazeiten als Spieler aktiv und spielt aktuell noch beim MTV München. Laut Weber wolle er aber es nun etwas ruhiger angehen lassen. Ob er Erb wirklich zu einem Engagement bei seinem TSV Großhadern überzeugen kann, darf abgewartet werden. Für Andy ist aber das Hier und Jetzt erst einmal entscheidend. (Michael Zbytek)