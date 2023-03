Trotz Sieglos-Serie: Türkgücü sieht sich in der Spur – „Wir geraten nicht in Panik“

Von: Robin Hieke

Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar ist enttäuscht nach der Niederlage gegen die Bayern-Amateure © IMAGO/Sven Leifer

Auch im fünften Spiel nach der Winterpause bleibt Türkgücü München weiter sieglos. Das Nachholspiel gegen den FC Bayern II geht 0:3 verloren.

München – Es sollte endlich der erste Sieg im Jahr 2023 werden. Die Aufgabe war für Alper Kayabunar und seine Mannschaft jedoch keine leichte beim Nachholspiel gegen den FC Bayern II. Die Reserve des Rekordmeuisters hatte zuvor fünf Siege aus den letzten sechs Spielen unter dem neuen Trainer Holger Seitz eingefahren.

Und auch dieses Mal war nichts zu holen gegen die starken Bayern. Somit wartet Türkgücü München weiter auf den ersten Dreier im neuen Jahr. Neben den Niederlagen gegen die Bayern und in Nürnberg holte das Team von der Heinrich-Wieland-Straße in Würzburg, sowie zu Hause gegen Hankofen-Hailing und Heimstetten jeweils einen Punkt.

Türkgücü München: Schwere Beine nach englischen Wochen

Türkgücü hatte zwei englische Wochen in den Beinen, mit starken Gegnern, wie die Würzburger Kickers und Nürnberg II. Nun kamen die Bayern. „Wir hatten eigentlich einen guten Plan, der auch sehr gut aufgegangen ist, nur Kleinigkeiten haben gefehlt. Da sieht man eben die Qualität von Bayern. Wir müssen uns eingestehen, dass Bayern heute klar die bessere Mannschaft war“, erklärt Kayabunar.

„Seitdem Holger Seitz da ist, denke ich, dass Bayern sehr gut Fußball spielt“, sagt Kayabunar. Holger Seitz hat die Mannschaft im November von Martin Demichelis übernommen. „Ich denke, für uns wäre es besser gewesen, wenn wir das Spiel vor der Winterpause zu Ende gespielt hätten“, ergänzte der Türkgücü-Coach. Vor der Winterpause holte Türkgücü drei Siege in Serie, nach der Winterpause wurde aber noch keinen Sieg eingefahren.

Türkgücü München steht vor entscheidenden Wochen

Nach fünf Spielen ohne Sieg muss die Mannschaft von Alper Kayabunar nun wieder in die Spur kommen. Dennoch zieht der 37-jährige auch Positives aus der Niederlage: „Wir haben teilweise gut mitgehalten.“

Trotzdem nimmt der Trainer seine Mannschaft in die Pflicht. „Ich habe den Jungs auch gesagt, wir können nicht immer sagen, wir spielen gut und verlieren am Ende trotzdem. Langsam brauchen wir schon auch die Punkte“, so Kayabunar.

„Ein paar Tore schießen wäre nicht schlecht.“

Das größte Problem sieht der Türkgücü-Coach dabei in der Offensive. „Ein paar Tore schießen wäre nicht schlecht. Dieses Problem hatten wir auch schon zum Anfang der Saison.“ Für den Türkgücü-Coach aber noch kein Grund zur Sorge: „Wir geraten jetzt nicht in Panik, wir haben noch neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Jetzt kommt ein Block mit Mannschaften, die hinter uns sind und da müssen wir schon zeigen, dass wir zwar nicht ganz vorne dabei sind, aber dass wir uns zumindest dahinter ins Mittelfeld einreihen.“ (Robin Hieke)