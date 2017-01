Türkgücü legt nach: Ex-Hachinger kommt aus Unterföhring

Er kickte bereits in der zweiten türkischen Liga

SV Türkgücü-Ataspor - Nach den Verpflichtungen von Sean Erten und Michael Kokocinski arbeitet der SV Türkgücü-Ataspor weiterhin an der Zukunft. Mit Yasin Yilmaz kommt ein Spieler, der bereits Drittliga-Erfahrungen sammeln durfte.

Obwohl der SV Türkgücü-Ataspor in den letzten Wochen mehrfach von Konkurrenten und Spielern kritisiert wurde, lässt sich der Landesligaverein nicht aus der Ruhe bringen. Der Verein bleibt seinem Konzept treu und hat sich nach Michael Kokocinski einen weiteren dicken Fisch geangelt. Zum Sommer 2017 wechselt der ehemalige Hachinger Yasin Yilmaz zu den Münchnern.

"Zu seinen Qualitäten brauche ich nicht viel sagen. Das hat er in letzter Zeit mehr als oft unter Beweis gestellt", schwärmte Kadir Alkan gegenüber Fussball Vorort vom 27-Jährigen. Der Türkgücü-Teammanger kennt den defensiven Mittelfeldspieler bereits aus seiner Zeit als Co-Trainer in Unterföhring: "Ich habe ihn letztes Jahr tagtäglich gesehen. Er ist ein richtiger Leader auf dem Feld, ähnlich wie Kokocinski".

Türkgücü-Ataspor und Yilmaz haben sich auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Ein Wechsel im Winter stand Kadir zu Folge nicht zur Debatte. Man habe es akzeptiert, dass der Spieler noch Vertrag in Unterföhring habe. "Es ist jetzt erstmal wichtig, dass er nach der Verletzung wieder fit wird und eine gute Rückrunde spielt", stellte Kadir Klar.

Der Team-Kollege von WM-Fahrer Uwe Schlottner, spielte in der Vergangenheit für die Bayern-Jugend. Außerdem sammelte er in über 80 Spielen für die SpVgg Unterhaching Drittliga-Erfahrung und war sowohl in der zweiten, als auch in der vierten türkischen Liga aktiv.

Quelle: fussball-vorort.de