Türkgücü gegen Illertissen LIVE: Münchner wollen die Siegesserie weiter ausbauen

Blauer Jubel: Türkgücü geht ungeschlagen in das Duell gegen Illertissen

Regionalliga im Live-Ticker

Von Sebastian Isbaner schließen

Zwei Siege und ein Unentschieden stehen auf dem Pflichtspiel-Konto von Türkgücü. Gegen den FV Illertissen soll die Ungeschlagen-Serie bestehen bleiben.

Türkgücü München empfängt am 3. Spieltag der Regionalliga Bayern den FV Illertissen.

Die Münchner sind nach zwei Spielen weiter ungeschlagen in der Liga.

Anstoß ist am Samstag, 05. August, um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München – Nach dem unglücklichen Unentschieden zu Auftakt gegen die Reserve des FC Augsburg hat sich Türkgücü gefangen. Gegen die Bayern-Amateure fuhren die Münchner einen souveränen 4:1-Auswärtssieg ein. Dies bedeutet den dritten Tabellenplatz der Regionalliga Bayern.

Türkgücü München: Nach Bayern-Triumph auch im Pokal eine Runde weiter

Unter der Woche baute Türkgücü die Siegesserie weiter aus. Im bayerischen Totopokal fuhr die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar einen 3:2-Auswärtssieg beim VfR Jettingen ein. Dabei erzielte Mario Crnicki einen Doppelpack und schoss die Münchner in die nächste Runde.

Am dritten Spieltag wartet nun der FV Illertissen auf Türkgücü. Die Gäste aus Schwaben starteten mit einer Niederlage gegen den Liga-Neuling aus Bamberg in die Saison. Vergangene Woche konnte der FV dann den ersten Saisonsieg einfahren. Zu Hause gab es gegen den SV Wacker Burghausen einen 2:1-Erfolg dank des Last-Minute-Treffers von Hannes Pöschl.

Nach erstem Punktgewinn in der Liga – auch Illertissen erreicht nächste Pokalrunde

Auch im Totopokal konnten die Illertissener, so wie ihr kommendener Gegner aus München, in die nächste Runde einziehen. Gegen den Bezirksligisten SV Egg aus Schwaben gab es einen ungefährdeten 5:0-Auswärtssieg.

Beide Mannschaften gehen mit zwei Siegen in Folge in das direkte Aufeinandertreffen. Die Hausherren von Türkgücü München wollen die Siegesserie mit dem ersten Heimerfolg der Saison weiter ausbauen und zur Tabellenspitze aufschließen. Anpfiff der Partie ist am Samstag, dem 05. August, um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)