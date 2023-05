Türkgücü München gegen FV Illertissen LIVE: Endet die Sieglosserie der Kayabunar-Elf?

Von: Robin Hieke

Kann sich Türkgücü München für die Hinspiel-Niederlage gegen FV Illertissen revanchieren? © Sven Leifer

Gegen FV Illertissen will die Kayabunar-Elf ihre Sieglosserie von fünf Spielen stoppen und zugleich den Klassenerhalt klarmachen. Der Live-Ticker.

37. Spieltag der Regionalliga Bayern: Türkgücü München gegen FV Illertissen.

Türkgücü hat die letzten vier Partien allesamt verloren – Illertissen ist seit sechs Spielen ungeschlagen.

Anpfiff im ATS Sportpark in Heimstetten ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München – Es läuft aktuell nicht für Türkgücü München: In den letzten vier Partien ging die Mannschaft von Alper Kayabunar jeweils als Verlierer vom Platz. Anfang April feierten die Münchener den letzten Sieg. Am vergangenen Wochenende verlor Türkgücü gegen den stark aufspielenden TSV Buchbach mit 0:3.

Dadurch sind sie in der Tabelle auf den zwölften Rang abgerutscht. Mit 49 Punkten sieht es zwar nach Klassenerhalt aus, rechnerisch befindet sich die Kayabunar-Elf allerdings noch nicht in sicheren Gewässern.

Unterschiedliche Vorzeichen: Illertissen geht mit Rückenwind in die Partie

Ganz anders der FV Illertissen: Seit sechs Spielen ist das Team von Holger Bachthaler ungeschlagen. Zuletzt holten sie drei Siege in Folge. Dadurch sprang der FVI auf Tabellenplatz sechs – einen Rang höher als im Vorjahr. Der erste Neuzugang für die kommende Saison steht auch schon fest: Daniele Gabriele spielte bereits in der Österreichischen Bundesliga, für die Reserve des VfB Stuttgart und auch für den heutigen Konkurrenten in Liga drei.

Türkgücü München gegen FV Illertissen: Das Hinspiel ging an die Gäste

Das Hinspiel macht den Münchenern wenig Hoffnung für einen Dreier. Damals gewann der FVI mit 2:0 durch einen Doppelpack von Yannick Glessing. Kann sich das Team von Alper Kayabunar nach fünf sieglosen Spielen wieder zurückmelden und gleichzietig den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen oder hält die Ungeschlagen-Serie des FV Illertissen weiter an? Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr im ATS Sportpark in Heimstetten. Wir berichten im Live-Ticker. (Robin Hieke)