U23-Nationalspieler zu Türkgücü: Ahmad Assaf kommt von Regionalligist FC Eilenburg

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

imago1007629349h.jpg © Imago

Türkgücü München hat die Kaderplanung noch nicht beendet. Mit Ahmad Assaf konnte sich der 3.-Liga-Absteiger kurz vor Ligastart in der Verteidigung verstärken.

München - Türkgücü München hat kurz vor Saisonstart die nächsten Neuzugänge bekannt gegeben. Nach Sascha Hingerl und Johann Hipper wechselt nun Ahmad Assaf vom Regionalligisten FC Eilenburg in die bayrische Landeshauptstadt. Der gebürtige Münchner soll die linke Außenverteidigerposition beim 3.-Liga-Absteiger bekleiden. Das gab der Verein auf ihren Social-Media-Plattformen bekannt.

Ahmad Assaf: Wechsel von Eilenburg zu Türkgücü München perfekt

Der 22-Jährige spielte in der Jugend für diverse Vereine in der Münchner Umgebung. Im Herrenbereich lief der Verteidiger für den VfB Forstinning auf, ehe er 2021 in die Regionalliga Nordost zum FC Eilenburg wechselte. Für Eilenburg kam der Türkgücü-Neuzugang auf 15 Einsätze. In diesen steuerte Assaf eine Torvorbereitung bei. Zusätzlich kommt er auf zwei Länderspieleinsätze für die U23 Nationalmannschaft Jordaniens.

Türkgücü München: Ende der Vorbereitung - Regionalliga-Auftakt am Wochenende gegen Heimstetten

Am vergangenen Wochenende schloss Türkgücü München die Saisonvorbereitung mit einem 4:1-Auswärtssieg beim Bayernligisten TSV 1865 Dachau ab. Vor allem die beiden Offensivakteure Maximilian Berwein und Eren Emirgan konnten in der ersten Halbzeit mit ihren Treffern überzeugen. Am Samstag startet für Türkgücü nun die neue Herausforderung in der Regionalliga. Auftaktgegner ist der SV Heimstetten. Anpfiff ist um 14 Uhr auswärts im ATS-Sportpark. (Sebastian Isbaner)