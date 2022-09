Türkgücü München: „Bestes Saisonspiel“ dank Wiesn-Prämie

Teilen

Türkgücü München zeigte gegen Aufsteiger Vilzing eine starke Leistung. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Johann Medvey

Diese Motivationsspritze entfaltete ihre Wirkung vollumfänglich. „Bei drei Punkten“, berichtete Türkgücü-Coach Alper Kayabunar, „haben wir der Mannschaft eine kleine Prämie für die Wiesn versprochen“.

München – So zeigte sich der Drittliga-Absteiger nur vier Tage nach der enttäuschenden 0:1-Heimpleite im Nachholspiel gegen Greuther Fürth II am Samstag wie verwandelt. Obwohl sich die Gäste als starker Kontrahent erwiesen, ließ Türkgücü keine Zweifel am Sieger der Partie aufkommen. „Über 90 Minuten“, honorierte anschließend auch der 36-jährige Trainer, „war das sicher unser bestes Saisonspiel bisher“.

Angeführt vom abermals hervorstechenden Spielführer Marco Holz, der zwei Tore vorbereitete, schossen Yannick Woudstra (41.), Ünal Tosun (63.) und Mario Crnicki (87.) einen letztlich zu keiner Zeit gefährdeten Sieg heraus. Intern habe man „den Dienstag aufgearbeitet“, erzählte Kayabunar, was offensichtlich derart gut gelang, dass er „Probleme hatte, wen ich heute auswechseln soll“. Er habe sich schließlich „am Müdigkeits-Level orientiert“, erklärte der Türkgücü-Coach schmunzelnd, ehe er sich anschließend trotz seines maladen Knies mit seiner Mannschaft auf den Weg zur Theresienwiese machte. Die Prämie jedenfalls dürfte schon am frühen Samstagabend aufgebraucht gewesen sein. (kik/mh)