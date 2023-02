Spieler packen mit an: Türkgücü München will Erdbebenopfer in der Türkei langfristig unterstützen

Von: Kilian Drexl

Die Spieler von Türkgücü München halfen beim Beladen der LKWs selbst mit. © Türkgücü München

Türkgücü München sammelt Geld- und Sachspenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und will auch nach der Soforthilfe weiterhin unterstützen.

München – Nach dem verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind die Menschen vor Ort dringend auf Hilfe angewiesen. Auch Türkgücü München will unterstützen und sammelt seit einer Woche Spenden für die Opfer in der Türkei. Sowohl Geld- als auch Sachspenden werden vom Verein angenommen.

Der Spendenlink ist in der Instagram-Biografie von Türkgücü München zu finden. Rund 10.000 Euro sind bisher bei der Spendenaktion, welche bereits seit dem 6. Februar läuft, zusammengekommen. Spenden ist hierbei auch via PayPal möglich. Das vorläufige Spendenziel von 25.000 Euro soll zunächst als Soforthilfe dienen und geht direkt an Hilfsorganisationen in der Türkei wie AFAD und den roten Halbmond.

Türkgücü will längerfristig helfen: „Werden nicht aufhören, Spenden zu sammeln“

Türkgücü-Präsident Taskin Akkay stellt aber klar: „Wir werden danach nicht aufhören, Spenden zu sammeln. Das wird ein Projekt für die nächsten Monate und Jahre. Das ist eine Jahrtausendkatastrophe. Es gab in der Vergangenheit schon schlimme Erdbeben in der Türkei, aber nie in einem solchen Ausmaß und mit einer ansatzweise so hohen Todesziffer. Nachdem die Soforthilfe geleistet ist, werden wir uns beispielsweise dem Aufbau von Containerstädten widmen. Viele Menschen haben über Nacht alles verloren und brauchen ein Dach über dem Kopf.“

Mit der Unterstützung des Türkischen Generalkonsulats und der Gemeinde Taufkirchen hat Türkgücü in Taufkirchen ein Lager eingerichtet, in welches Sachspenden gebracht werden können. Hier packen die Verantwortliche und ehrenamtlichen Helfer Tag und Nacht Kartons. Auch die Mannschaft von Türkgücü packte bereits selbst mit an.

Spenden für Erdbebenopfer in der Türkei: Türkgücü München informiert auf Social-Media-Kanälen

Da in großen Teilen des Katastrophengebiets aktuell zudem Minusgrade herrschen, sind neben warmer Kleidung vor allem Hilfsgüter wie Decken und Schlafsäcke gefordert. Auch Generatoren und Notstromaggregate werden dringend benötigt.

Auf den Instagram- und Facebook-Kanälen von Türkgücü München ist eine Liste der erforderlichen Sachspenden sowie die Adresse und Wegbeschreibung zum Spendenlager zu finden. Spenden, die nicht auf der Liste stehen, können aktuell nicht angenommen werden. Außerdem bittet Türkgücü aus organisatorischen und hygienetechnischen Gründen darum, keine gebrauchten, sondern nur noch neue Güter zu spenden.

Türkgücü München: LKWs und Flugzeuge bringen Sachspenden in die Türkei

„Wir haben in den letzten Tagen von unserem Lager aus schon zwei volle LKWs in die Türkei geschickt. In dieser Woche sollen weitere folgen. Außerdem haben wir mehrere LKW-Ladungen zum Flughafen gebracht, von wo sie per Flieger in die Türkei gelangen“, untericht Akkay Türkgücüs Engagement.

Des Weitern appellierte Akkay ebenfalls zu helfen: „Wir müssen bei der Bevölkerung das Bewusstsein wecken, wie tragisch diese Katastrophe wirklich ist, wie schlecht es den Menschen dort geht und wie dringend ihnen geholfen werden muss. Das gesamte Erdbebengebiet ist fast so groß wie Deutschland.“

„Werden weitermachen“ – Türkgücü-Präsident bedankt sich bei Helfern und Spendern

Zudem richtete Akkay dankende Worte an alle Unterstützer: „Ich kann mich bei jedem Spender und jedem freiwilligen Helfer nur bedanken. Ich habe noch nie so viel Hilfsbereitschaft wie in diesen Tagen erlebt. Menschen, mit egal welcher Nationalität oder aus welcher Gesellschaftsschicht unterstützen uns bei diesem Projekt. Und wir werden weitermachen“. (Kilian Drexl)