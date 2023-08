Aschaffenburg gg. Türkgücü München LIVE: Knacken die Münchner die Heimmacht Viktoria?

Von: Michel Guddat

Teilten sich im letzten Aufeinandertreffen die Punkte: Türkgücü München und Viktoria Aschaffenburg spielten Ende April 0:0. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Türkgücü München will den guten Saisonstart fortsetzen. Das Team von Alper Kayabunar trifft auf die Heimmacht Viktoria Aschaffenburg.

6. Spieltag der Regionalliga Bayern: Viktoria Aschaffenburg - Türkgücü München

Tabelle: Die Münchner stehen mit zehn Punkten auf Platz fünf. Viktoria sammelte drei Punkte weniger (Platz sieben).

Anpfiff ist um 19 Uhr im Stadion am Schönbusch, Aschaffenburg. Wir berichten im Live-Ticker.

Aschaffenburg/München – Türkgücü Münchens Saisonstart verlief bislang sehr gut. Die in der Sommerpause umgekrempelte Mannschaft belegt nach fünf Spielen den fünften Platz mit zehn Punkten. Nun geht es zur Viktoria, nach Aschaffenburg. Keine leichte Aufgabe gegen den Fünftplatzierten der letzten Regionalliga-Saison.

Kann Türkgücü München Druck auf die Tabellenspitze ausüben?

Am vergangenen Wochenende feierten die Jungs von Alper Kayabunar ein souveränes 4:1 gegen die SpVgg Ansbach. Schon früh brachte Kevin Hingerl seine Farben in Führung (5.). Auch vom schnellen Ausgleich ließ sich Türkgücü nicht irritieren und zog durch das Tor von Sascha Hingerl sowie ein Eigentor von Ansbach schnell wieder davon. Stefan Maderer sorgte spät für den Endstand.

Der gute Start der Münchner spiegelt sich auch am Tabellenstand wider. Dank überzeugender Auftritte wie beim Auswärtserfolg gegen den FC Bayern II (4:1) klopft Türkgücü ganz oben an. Auf Platz eins fehlen lediglich drei Punkte. Auch im Toto-Pokal erreichten die Jungs von der Heinrich-Wieland-Straße dank eines 6:0-Erfolgs gegen den Bayernligisten SV Heimstetten die nächste Runde.

Zwei Spiele, zwei Siege – Viktoria Aschaffenburg zuhause eine Macht

Einfach wird es für die Münchner jedoch nicht. Viktoria Aschaffenburg konnte beide Spiele im eigenen Stadion gewinnen - und das auch noch ohne Gegentreffer. Das Stadion am Schönbusch kennt Benedict Laverty besonders gut - in der abgelaufenen Saison war der Türkgücü-Neuzugang noch mit 14 Treffern Topscorer für Viktoria.

Viktoria-Trainer Simon Goldhammer wird folgendermaßen auf der vereinseigenen Website zitiert: „Für mich ist das einer der besten Kader der Liga. Von daher haben wir eine schwere Aufgabe vor uns, möchten aber unbedingt in unserem Wohnzimmer unsere Heimserie fortsetzen.“ Bei vier Spielen konnte die Viktoria noch keinen Sieg über Türkgücü feiern. In der letzten Saison gab es ein 0:0 in München und vor knapp einem Jahr eine 1:2-Niederlage in Aschaffenburg. (Michel Guddat)