U17-Derby: Haching empfängt den FC Bayern

Titelverteidiger noch ungeschlagen

von Robert M. Frank

Die B-Junioren (U17) der SpVgg Unterhaching erwarten an diesem Sonntag (11 Uhr, Grünauer Allee) die Nachwuchsmannschaft des deutschen Rekordmeisters FC Bayern, den aktuell Tabellenzweiten der Bundesliga Süd/Südwest.

Während die Bayern bis dato keines ihrer sieben Spiele verloren haben (neben sechs Siegen gab es ein Unentschieden in Mainz), konnten die Hachinger erst zwei Spiele erfolgreich gestalten. Für den zuletzt in Hoffenheim unterlegenen aktuellen Tabellenneunten gilt es, wieder zu punkten. Auch wenn sich die Aufgabe gegen den Favoriten schwierig gestalten dürfte. Hoffnung machte die gute Hachinger Bilanz gegen die Münchner. In den jüngsten Nachbarschaftsduellen zeigte sich die SpVgg oft gut aufgelegt. In den vergangenen acht Aufeinandertreffen gestatteten die Hachinger den Bayern nur dreimal einen Sieg. In den jüngsten drei Duellen siegte die SpVgg zweimal gegen ihren Lieblingsgegner.

Quelle: fussball-vorort.de