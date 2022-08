FC Bayern: U19 scheitert im Derby gegen Haching - fünf Tore in der ersten Halbzeit

Von: Sebastian Isbaner

Unterhachings Florian Markert im Duell mit Luka Klanac vom FC Bayern München © IMAGO/Sven Leifer

Das Derby in der U19 Bundesliga zwischen Haching und den Bayern sah eine furiose erste Hälfte. Am Ende brachte Haching die 2:3 Führung über die Zeit.

München - Die U19 des FC Bayern München musste die erste Saisonniederlage hinnehmen. Im Derby bei der SpVgg aus Unterhaching gingen die Gäste als Verlierer vom Platz. Dies vor allem dank einer starken Anfangsphase der Hausherren. Schon in der 15. Minute traf Aaron Keller per Foulelfmeter zum Hachinger Führungstreffer, nachdem Elion Haxhosaj im Strafraum der Bayern zu Fall gebracht wurde.

FC Bayern München: Klanac mit dem Ausgleich - Haching mit der schnellen Antwort

Die Führung hielt nicht lange an. Nach einer vergebenen Chance von Yousef Qashi verwertete Luka Klanac eine Flanke von Lennard Becker per Kopf zum 1:1-Ausgleich. Die Antwort der Gastgeber ließ aber nur kurz auf sich warten. Erst traf Dominique Girtler nur zwei Minuten später zur erneuten Hachinger Führung und kurze Zeit darauf erhöhte Björn Fröhlich den Vorsprung nach einer Ecke auf zwei Tore. Kurz vor der Pause konnte Arijon Ibrahimović per direkten Freistoß noch auf 2:3 verkürzen.

Nach einer furiosen und torreichen ersten Halbzeit flachte das Spiel in Durchgang zwei zunehmend ab. Im Mittelpunkt stand Bayern-Schlussmann Benjamin Ballis. Erst konnte er mit Paraden gegen Keller und Ortel seine Mannschaft im Spiel halten und pararierte kurz vor Schluss den zweiten Strafstoß von Keller.

SpVgg Unterhaching: Erster Saisonsieg - Unterberger-Elf bleibt weiter ungeschlagen

Offensiv blieben die Münchner allerdings ohne Erfolg in Halbzeit zwei. Somit mussten die Bayern nach dem Traumstart gegen die Münchner Löwen die erste Saisonniederlage einstecken. Die SpVgg Unterhaching bleibt mit dem Derbysieg nach dem Unentschieden zum Auftakt in Freiburg weiterhin ungeschlagen.

„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, weil wir zu viele Gegentore bekommen haben. Das ist sehr ärgerlich. Es war klar, dass wir uns erneut gegen eine ältere Mannschaft wehren müssen. Das ist uns im Laufe der ersten Hälfte besser gelungen. Die drei Gegentore sind zu schnell gefallen, das ärgert uns“, sagt Bayern-Coach Danny Galm auf der Vereinswebsite nach der Derbyniederlage.

„Wir wollten und haben unsere junge Mannschaft ans Limit gebracht.“

Enttäuscht ist der Übungsleiter der Münchner allerdings nicht. „Wir haben danach trotzdem eine gute Mentalität gezeigt und sind besser ins Spiel gekommen. Unterhaching hat es dann in der zweiten Hälfte clever gemacht. Wir wollten und haben unsere junge Mannschaft ans Limit gebracht. Es war ein knappes Ding.“

Für die U19 des Deutschen Rekordmeisters geht es am kommenden Spieltag gegen den Karlsruher SC. Die SpVgg Unterhaching hat das nächste Derby vor der Brust. Gegen den TSV 1860 München will die Elf von Trainer Marc Unterberger weiter ungeschlagen bleiben und den nächsten Dreier der Saison einfahren. (Sebastian Isbaner)