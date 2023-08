Scherer freut sich: „Im Gegensatz zur letzten Saison haben wir einen großen Konkurrenzkampf“

Von: Umberto Savignano

Felix Scherer will mit seiner Mannschaft gegen Haidhausen den zweiten Saisonsieg. © Vinzent Müller-Wiesen (FC Deisenhofen)

Die U23 des FC Deisenhofen erwartet die SpVgg 1906 Haidhausen. Bei den Gästen läuft es bisher noch nicht. Trainer Scherer warnt vor der De-Prato-Elf.

Deisenhofen – Die denkbar knapp in der Aufstiegsrelegation gescheiterte SpVgg 1906 Haidhausen gastiert heute (19.30 Uhr) bei der U23 des FC Deisenhofen. Anders als in der vergangenen Saison hinken die Haidhauser derzeit in der Bezirksliga Süd allerdings hinterher: Mit drei Punkten aus vier Spielen liegen sie einen Punkt und drei Ränge hinter der FCD-Reserve nur auf Platz 13. „Sie hatten einen Umbruch, haben einige gute Spieler verloren“, so Deisenhofens Trainer Felix Scherer, „aber sie haben auch gute Leute geholt. Es war nicht zu erwarten, dass sie da unten stehen.“

Die Gästen leiden auch unter Ausfällen. So hat der vom FC Unterföhring aus der Landesliga nach Haidhausen gewechselte, frühere Grünwalder Abwehr-Routinier Luca Coporda noch nicht ein Spiel bestritten. Coporda ist nicht der einzige ehemalige Grün-Weiße bei der SpVgg, Trainer Florian de Prato wechselte erst im Sommer von der Kelten- an die St.-Martin-Straße, wo er gemeinsam mit seinem Freund Sebastian Bracher die Mannschaft coacht.

FC Deisenhofen II: Felix Scherer freut sich über „großen Konkurrenzkampf“ bei der U23

De Prato, der selbst ein toller Fußballer war, pflegt wohl eher die spielerische Linie, vermutet Scherer: „Das könnte uns zugute kommen, gegen solche Gegner tun wir uns oft leichter.“ Andererseits warnt er, weil ihn die Voraussetzungen an das mit 0:4 verlorene Derby bei den ansonsten bisher erfolglosen Brunnthalern erinnern: „Auch Haidhausen wird versuchen, den Bock umzustoßen.“

Personell sieht es für die Blauhemden-Reserve gut aus: Zwar sind Josip Cosic und Marcel Schütz noch im Urlaub, zudem standen einige Youngster am Mittwoch Abend bei der ersten Mannschaft im Pokal gegen Illertissen in der Startelf, die deshalb vermutlich anfangs auf der Bank sitzen werden, doch Alternativen gibt es reichlich: „Im Gegensatz zur letzten Saison haben wir einen großen Konkurrenzkampf“, so Scherer. (um)