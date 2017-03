Vogel nach Pleite schmallippig - Bierofka bekommt "fast einen Herzkasperl"

Junglöwen lassen kleinen Bayern keine Chance

München - Mit dem überraschend ungefährdeten Derbysieg stellten Daniel Bierofkas Junglöwen die Verhältnisse in der Regionalliga Bayern klar. Der 1860-Nachwuchs positionierte sich damit als klare Nummer zwei hinter dem Spitzenreiter aus Unterhaching.

Während die Löwenfans lautstark „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“ skandierten, waren von der Gegenseite deutliche Unmutsbekundungen zu vernehmen: „Wir wollen euch kämpfen sehen!“ Zu deutlich waren die kleinen Bayern unterlegen, der Sieg der 1860-Reserve war nie gefährdet. Schon früh hatte der 19-jährige Marin Pongracic, bis zur U16 im Nachwuchs des FC Bayern ausgebildet, die „Gäste“ von der Grünwalder Straße mit seinem ersten Saisontor in Führung gebracht (11.). Nach Abpfiff erklärte der junge Innenverteidiger offenherzig: „Eigentlich mache ich ja nie Tore, ich dachte auch nicht, dass ich den mache.“ Derart beflügelt ließ er sich in der Folge zu einigen gewagten Dribblings am eigenen Sechzehner hinreißen, die zwar alle gut gingen, seinem Trainer aber dennoch „fast einen Herzkasperl beschert“ hätten. Er werde ihm diesen Leichtsinn „schon noch austreiben“, war Bierofka nach Lobeshymnen jedenfalls nicht zumute.

Dabei verkörperte Pongracic den Unterschied zwischen beiden Teams wie kein anderer. Mit selbstbewusster Körpersprache und leidenschaftlichem Engagement präsentierten er sich und seine Teamkollegen vor sämtlichen 1860- Verantwortungsträgern (Präsident Peter Cassalette, Chefcoach Vitor Pereira, Geschäftsführer Anthony Power) als die bessere Mannschaft. Im zweiten Abschnitt wischte schließlich Nicolas Andermatt sämtliche Zweifel beiseite (78.).

Dementsprechend desillusioniert zeigte sich Bayern-Coach Heiko Vogel anschließend. Nachdem seine Mannschaft auch in seinem vierten Derby ohne Sieg und Tor geblieben war, übernahm er dafür die Verantwortung und erklärte schmallippig, seine Elf hätte „über 90 Minuten kein Mittel gefunden, um Chancen zu kreieren“. So verlässt der 41-Jährige den Rekordmeister im Sommer ohne Derbysieg, vor allem vermisste er jene „Galligkeit und Besessenheit, die die Löwen ausgestrahlt haben“. Bierofka indes bekannte, den Derbysieg in aller Ruhe mit seiner „Frau bei einem Gläschen Wein“ zu feiern. „Ab Dienstag“ aber warnte er seine Spieler, werde „jeder, der dann meint, immer noch feiern zu müssen, von mir Feuer kriegen“.

