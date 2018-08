Zelmat soll TSV Großhadern nach oben schießen

Die Münchner Kreisligen im Überblick

von Klaus Kirschner

Im Fußballkreis München jagen 369 Mannschaften in 28 Ligen dem runden Leder nach. Das ist inklusive der Akteure, Trainer und Betreuer ein Personenkreis von rund 10 000 Fußball-Enthusiasten. Die Spitze des Eisberges bei den Amateuren sind die Kreisligen.

Bereits in diesem Bereich rollt so mancher Euro über den Tisch, was die Betroffenen natürlich heftig dementieren. Keine Widerrede gibt es über die Attraktion dieser Ligen, in der sich viele Traditionsverein tummeln, teilweise mit großer Vergangenheit. Das Ziel vieler Mannschaften ist natürlich der Aufstieg in die Bezirksligen, um dann überregional mehr Aufmerksamkeit zu erlangen.

In der Kreisliga 1 wird ein spannendes Titelrennen erwartet, denn gleich drei Bezirksliga-Absteiger wollen wieder nach oben. Dies gilt für den SV Lohhof und den SV Nord-Lerchenau mit dem neuen Trainer Michael Westermair. Auch der langjährige Bezirksliga-Dauerbrenner SpVgg Feldmoching präsentiert sich mit einer runderneuerten Mannschaft. Zwölf Akteure haben sich verabschiedet, acht Neue konnten geholt werden, auf Trainer Gökhan Karakaya kommt viel Arbeit zu. In der Gruppe 2 steht am ersten Spieltag gleich das Duell der ehemaligen Bayernligisten FC Wacker gegen den TSV Großhadern im Mittelpunkt. Die „Blausterne“ aus Untersendling sind weiter auf dem Konsolidierungsprozess, dagegen will der TSV Großhadern wieder nach oben. Dabei sollen zwei Torjäger mithelfen: Albert Rudnik und Khareem Zelmat haben jedenfalls in höheren Ligen ihre Qualitäten schon unter Beweise gestellt. Die FT Gern, der Heimatverein von Philipp Lahm, setzt dagegen auf Kontinuität und den eigenen Nachwuchs.

Die Bezirksliga-Absteiger SpVgg Haidhausen und TSV Ottobrunn sind in Gruppe 3 zwei Kontrahenten, die gestern Abend nach Redaktionsschluss in einem „Eröffnungsspiel“ bereits aufeinander trafen. Überraschend konnte sich Haidhausen mit Florian de Prato, dem Ex-Trainer von Moosach bei Grafing, verstärken. In Ottobrunn setzt man auf ein ganz junges Trainerteam: Tim Mullmaier (25) und Tobias Grill (24) sollen beim früheren Landesligisten für bessere Zeiten sorgen.

In der Oststaffel gibt es aber einen klaren Favoriten: So konnte sich der FC Aschheim ganz prominent verstärken. Dies begann mit der Verpflichtung von Thomas Seethaler, der noch vor einem Jahr den damaligen Regionalligisten FC Unterföhring trainierte. Dazu kommt Torjäger Robert Söltl von der SpVgg Feldmoching. Viel Routine bringen Vincenzo und Domenico Contento in den Kader. Die Brüder des Profis Diego (jetzt bei Fortuna Düsseldorf) spielten zuletzt für Nord-Lerchenau. Die Abwehr verstärkt Matija Zupanel vom Landesligisten TSV Grünwald. Die Konkurrenz wird sicher die Aschheimer jagen, aber auch in den anderen Gruppen ist in den kommenden Monaten viel Spannung vorprogrammiert.